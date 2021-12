Las hijas de María Teresa Campos son el mejor apoyo para la presentadora de televisión. Ya lo demostró Carmen Borrego durante la mudanza de su madre a su nuevo hogar y ahora lo demuestra Terelu Campos, que la ha acompañado al hospital, donde ha tenido una cita médica. La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha estado muy pendiente de María Teresa en todo momento y ha ayudado a su madre a entrar en el coche para volver a casa.

Acompañadas de Gustavo, el hombre de confianza de María Teresa Campos, han llegado al hospital a primera hora de la mañana. Terelu Campos ha sido la primera en bajarse y lo primero que ha hecho es abrir la puerta a su madre para que pudiera salir y así acudir a la cita médica que tenía.

«Estamos fenomenal», ha empezado diciendo María Teresa. El reportero se ha interesado por el motivo. La presentadora de televisión no ha dudado en contestarle que iba al fisio. Terelu, en cambio, no ha querido decir nada y simplemente se ha centrado en ayudar a su madre a entrar en el centro hospitalario.

Terelu Campos acompaña a su madre a una revisión del fisio

Vídeo: Europa Press.

Después de permanecer un rato en el centro médico, María Teresa Campos salía para volver a casa en coche. En compañía del doctor que la ha atendido, ha abandonado el hospital directa al coche. «Ha ido todo muy bien», ha declarado la presentadora de televisión tras la revisión médica.

Pero no ha sido lo único de lo que ha hablado María Teresa, que lleva ya semanas instalada en su nueva casa. «Estoy muy contenta, ya instalada», ha respondido rotunda. Parece que ya se ha adaptado al nuevo hogar. Terelu Campos ha evitado que su madre respondiera a las preguntas sobre cómo van a celebrar la Navidad.

María Teresa Campos habla de cómo está en su casa

Vídeo: Europa Press.

Terelu Campos está pasando un delicado momento después de la trágica muerte de Verónica Forqué. De ello ha hecho mención mientras se metía en el coche después de ir al hospital con su madre: «¿Cómo voy a estar con lo que nos ha pasado? No puedo estar alegre… Entenderme, para mí la muerte de Verónica ha sido un desastre. Estoy feliz porque mi madre está bien».

Hay que recordar que Terelu coincidió con la actriz durante la última edición de ‘MasterChef Celebrity’, y precisamente hizo muy buenas migas con ella. De la actriz se despedía hace unos días en sus redes sociales: «Desolada por tu pérdida,y q suerte y afortunada me siento porque la vida te pusiera en mi camino. He recibido tanto amor de ti, tantas palabras bonitas, y qué generosa has sido con todas las cosas q me decías de mi hija. Siempre serás una grande entre las grandes! Te quiero amiga, serás una estrella en el cielo para poderte ver 💔».