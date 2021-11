No hay tregua para el clan Campos. Terelu ha estallado contra su hermana, Carmen Borrego, a consecuencia de las recientes declaraciones realizadas durante su último polígrafo en ‘Sábado Deluxe’. Visiblemente cansada con los conflictos familiares ha dado un golpe en la mesa para salir en defensa de su hija, Alejandra Rubio.

“A mí me duele mi hija. Si esto suena muy Pantoja, me lo paso por el forro», ha afirmado muy seria mientras miraba fijamente a cámara durante su intervención en ‘Viva la vida’. «En la juventud todos nos equivocados, tenéis una memoria muy frágil. Si uno no se equivoca en la juventud, ¿Cuándo lo va a hacer?», se preguntaba molesta en clara alusión a lo dijo su hermana sobre la joven. Cabe recordar que Carmen Borrego señaló que su sobrina era «poco constante» por eso no ha terminado diversos estudios. «Uno puede equivocarse veinte veces hasta encontrar el camino a seguir», afirmó.

También ha compartido con la audiencia cómo se siente en medio de este conflicto. «Cuando alguien quiere a una persona lo que hace es quererla, protegerla y aconsejarla en la privacidad. Eso es lo que hago yo, querer a mi hija, que es lo más importante de mi vida, os joda o no», ha señalado. Ha querido subrayar que la joven es «lo mejor que he hecho» en su vida. «El orgullo de mi vida. Si os jode, me importa una mierda. Yo sí voy a protegerla. Es mi deber de madre proteger a mi hija. Las personas que dicen quererme ¡ay señor! y tocas a un hijo, mecachis en la mar serena», ha añadido.

Muy agotada con un conflicto que lleva arrastrando durante meses, Terelu ha confesado que su única intención es zanjar de una vez por todas este asunto. «Lo digo de verdad. Ya me da igual para el lado que se resuelva. Estoy harta, muy harta. Yo no he fomentado esto ni me he lucrado con esto. Quiero vivir tranquila porque entiendo y respeto que a cualquier padre o madre le duelen sus hijos. Yo también soy madre de una hija estupenda que se equivocará una y cien mil veces. Eso es lo que quiero que haga y que aprenda equivocándose».

Pide respeto para Alejandra

Terelu, además, se ha mostrado molesta con las críticas que arrastra su hija desde que inició su trayectoria como colaboradora de la pequeña pantalla. «Estoy harta de que se toque a mi hija porque trabaja en la televisión. Está intentando aprender y están intentando hacer lo que ella considera porque es su vida. Que la justificación sea que es porque trabaja en la tele no me vale. Todos merecemos un respeto. Se puede y se deber opinar, estamos aquí para eso, pero no debe ser siempre una cosa dañina», ha afirmado.