Terelu Campos y Edmundo Arrocet han protagonizado un tenso cara a cara en ‘Secret Story’. La hija de Maria Teresa ha estallado: «No me llames mentirosa»

Desde que Edmundo Arrocet entrara en la casa de ‘Secret Story’ mucho se ha hablado de su ruptura con María Teresa Campos. Mientras que el clan Campos asegura que el humorista chileno le dejó a través de un whatsapp, él desmiente completamente esta información. Finalmente, esta noche del jueves se ha producido un careo entre Terelu Campos y Edmundo Arrocet. Durante el comienzo de la gala, la hija de la veterana presentadora ha tenido la oportunidad de hablar con él después de escuchar todo lo que el chileno había ducho durante la primera semana en el concurso. «No quiero que se siga con la mentira. He estado mucho tiempo fuera y se ha sacado muchas cosas mías permanentemente y ahora la gente ya viene con muy mala onda conmigo», dice.

Edmundo Arrocet revela lo que más le ha dolido que han dicho de él

Una vez en directo y delante de Terelu Campos ha seguido hablando del tema: «Llevamos dos años y medio con el mismo tema. Yo he contado mi verdad y no hay otra. No hay más que la que hay. Está todo escrito. A lo mejor a ella se le ha olvidado algo. No creo que Teresa mienta pero se le habrán olvidado cosas del principio. Está todo escrito y hablado», seguía diciendo el humorista chileno durante su monólogo. «A mi me dolió mucho el hecho de que ella dijera que yo la había dejado por un whatsapp. Eso me dolió mucho porque sabe que no es verdad. Así que el resto que diga lo que quiera. Y luego otra cosa, que saquen una carta… yo creo que es un tema íntimo y yo creo que un tema intimo hay que dejarlo en casa. A mi eso no me va. No me ha ido nunca. Yo llevo 57 años en este tema y nunca me han pillado ni he hecho nada que no sea lo correcto. Las mentiras tienen las patitas cortas«, seguía diciendo bajo la atenta mirada de Terelu.

Jorge Javier Vázquez ha querido comunicarle a Edmundo que esta tarde Kiko Hernández había dicho que María Teresa le había confesado que no había sido fácil la convivencia con él. El humorista, visiblemente enfadado, le ha respondido: «Si yo hubiese tenido un carácter complicado pues no hubiésemos durado seis años. De hecho yo me fui una primera vez y vinieron a buscarme. He estado enamorado de ella sino no hubiera estado con ella. Me hubiera marchado y punto. Yo he estado con ella porque es una persona muy buena, es una dama, inteligente, graciosa y me lo pasaba de película«.

Una vez terminado su alegato, el presentador le ha preguntado a Terelu Campos si tenía algo que decir. Aunque en un primer momento, la colaboradora de televisión se ha negado, después ha respondido a las palabras de Bigote: «No tengo nada que decir. Y como él dice, yo sé la verdad y tengo los mensajes porque los tengo y nada más. Estoy de acuerdo en que este tema ya es agua pasada, pero no lo hemos sacado nosotras dos años después. Ni yo he dicho nada malo de esta persona ni hay una entrevista escrita en la que yo le falte el respeto. Él ha entrado a un reality y eso implica que se le fuera a preguntar y yo lo entiendo. Yo soy la primera que ha dicho que esto no es bueno para mi madre. Pero nada bueno. Esto es lo peor que le puede pasar. Y a mí, la que me importa es mi madre».

Terelu y Edmundo dan versiones completamente diferentes de la ruptura con María Teresa

Edmundo Arrocet ha querido seguir haciendo hincapié en todo lo que se ha hablado de él a lo largo de estos años. Terelu Campos ha querido dejar claro que no por parte de ellas: «Yo he salido diciendo que esas cosas que se decían de ti no eran verdad. Yo nunca he dicho que seas un aprovechado. Yo he dicho que habíais tenido unos primeros años estupendos, pero que como toda relación se va deteriorado y creo que no falto a la verdad». La colaboradora ha querido recordar los días posteriores a su ruptura, que todavía no era pública: «¿Tú sabes qué es todos los días todo el mundo preguntando si seguíais juntos? Decir por un comunicado que la relación se había acabado, ¿qué malo tiene eso? Para no vivir con especulaciones. No hay nada mejor que ser transparente frente al público. Lo mejor es evitar el chismorreo», ha dicho.

A lo largo de la conversación, ninguno daba su brazo a torcer y cada uno de ellos seguía con su versión de la ruptura. Es tal que hasta Terelu Campos ha llegado a decir: «A mí no me llames mentirosa eh Edmundo«. Antes de marcharse a los informativos de Telecinco, cada uno seguía en su posición y no han llegado a ninguna conclusión clara.