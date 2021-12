Terelu Campos vivirá este año unas fiestas atípicas. ¿El motivo? La guerra que mantiene abierta con su hermana, Carmen Borrego, pues esta podría cambiar por completo sus planes. Aunque el clima familiar no es ni mucho menos el mejor que han vivido hasta ahora, lo cierto es que el clan pretende reunirse para limar asperezas. No tienen intención de seguir cada uno su camino y así lo ha mantenido Kiko Matamoros, quien junto ha animado a Alejandra Rubio para que cuente cómo vivirán la Nochebuena este 2021. La nieta de María Teresa Campos no esconde la tensión que reinará ese día y, aunque habrá ausencias, ella está segura de que también habrá momentos especiales.

La cena está previsto que tenga lugar en casa de Terelu, en la urbanización en la que también reside su madre en Aravaca. Una decisión que ha motivado a ambas por pura comodidad, pues cuando Teresa lo considere puede volver a su vivienda en cuestión de muy pocos minutos. Pero ¿quién tiene pensado asistir? Además de Terelu y su madre, irá Alejandra, Carmen Borrego, su marido, José Carlos Bernal y su hermana, eso sí, no contarán este año con la presencia de Alejandro Rubio, exmarido de Terelu. Si bien tienen una excelente relación, en esta ocasión el padre de Alejandra Rubio no cenará con ellos, por lo que le echarán mucho de menos.

«Me parece un poco raro que cenemos todos sin que ellas hablen, no es muy normal pero nosotras normales no somos», decía Alejandra Rubio sobre el ambiente que se respirará ese día con Carmen y Terelu. Se desconoce todavía cómo se organizaran en la mesa dados los problemas que han tenido lugar este año, aunque todo apunta a que seguirán las tradiciones hasta ahora marcadas. «Yo siempre me pongo en el final de la mesa. Preside mi madre, a la derecha mi abuela, a la izquierda José Carlos, luego Carmen… Mi madre preside porque se levanta 100 veces. Mi abuela cena pronto y se va a la cama», ha dicho.

Otro de los invitados es una novedad y es que, por primera vez, asistirá a esta cena que tanta curiosidad despierta el novio de Alejandra. Carlos Agüera y ella comenzaron hace unos meses, pero todo apunta a que esta historia de amor irá viento en popa. Ella está muy ilusionada y él encantado con su familia política, una situación idílica con la que, aparentemente, todos están muy felices. “Yo estaré un rato, cenaré y luego me iré porque hay un fiestón”, ha dicho Alejandra Rubio. Esta pareja afianza su relación a pasos agigantados, prueba de ello, que incluso hace unos días desfilaran juntos, tal y como se pudo ver en el desfile de Eduardo Navarrete a finales de noviembre.