11 Terelu pide privacidad

“También tengo derecho a un poco de privacidad”, ha terminado pidiendo. Eso sí, todo ello si perder la sonrisa y deseando unas felices vacaciones a sus compañeros de profesión.

Esta es la segunda visita de Terelu al hospital en lo que va de semana. El pasado lunes se veía obligada a regresar para que le hicieran un drenaje que redujera los grandes dolores que sentía en la zona de la axila. Aunque seria, no dudaba en tranquilizar explicando el procedimiento al que la habían sometido. “Simplemente he venido a que me drenen la zona que estaba inflamada. Estoy ahora mismo dolorida, entendedlo, me quiero ir a mi casa. Es una cosa sencilla, pero estoy dolorida. Es lo único que os tengo que decir. Me acaban de drenar y espero que eso mejore el dolor. Eso es lo que ellos pretenden”, contaba.