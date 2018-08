3 La alternativa le da más miedo aún

El problema de no someterse a la doble mastectomía, a la que se han enfrentado ya numerosos rostros conocidos desde que Angelina Jolie diese visibilidad a este proceso, es la alternativa que le tocaría. Y es que, tal y como ha reconocido a la revista ‘Hola’: “La otra, en vez de quitarme los pechos, serían 25 ó 30 sesiones de radioterapia y cinco años de tratamiento hormonal con pastillas, pero ¿quién me asegura a mí que después no me vuelve a aparecer otro tumor? Necesito ya un poco de paz”, reconoce.