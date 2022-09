El pasado 31 de agosto, Terelu Campos cumplía 57 años y esperaba unos días para celebrarlo con los suyos en una conocida cervecería de Madrid. Este viernes, 2 de septiembre, lo ha vuelto a celebrar y lo ha hecho reuniendo a su familia y a sus amigos más cercanos. Entre ellos, Kiko Matamoros y su pareja, Marta López Álamo.

Terelu Campos tiene muchas razones para sonreír y debido a esto no ha querido dejar pasar la oportunidad de celebrar su cumpleaños por segunda vez. Lo ha hecho haciendo una cena para todos los suyos en un conocido restaurante de Madrid. Una divertida velada que se alargaba hasta altas horas de la madrugaba y que acababa con todos los presentes en un local de la capital. Una celebración que los invitados no dudaron en compartir algunos momentos a través de las redes sociales.

A esta cena tan especial no quisieron faltar Alejandra Rubio, que estuvo acompañada por su novio Carlos, Kiko Matamoros y Marta López Álamo, Isabel Rábago, Kike Calleja y Raquel Abad. Además, también estuvo presente el marido de Carmen Borrego, José Carlos, y sus hijos. La hermana de la cumpleañera no pudo estar presente puesto que se encontraba trabajando en el ‘Deluxe’. Sin lugar a dudas, una divertida velada en la que no faltaron risas y confidencias.

Una celebración muy diferente a la que tuvo lugar hace unos días. Terelu Campos disfrutó de una agradable velada junto a su hija en un conocido restaurante de Madrid. Allí recibió un estupendo regalo de parte de un amigo que la quiso agasajar con un menú degustación en el que predominaba el caviar.

Terelu Campos en su momento más dulce

Terelu Campos está pasando por una de las etapas más dulces de su vida tras volver a ejercer de presentadora. De hecho, tras nueve años de ausencia en el ‘Deluxe’, la hija de María Teresa Campos regresó al espacio de La Fábrica de la Tele y lo hizo acompañada de su hija. La colaboradora está en un momento vital y ha reconocido en varias ocasiones que le preocupa que la joven no tenga trabajo después de que ‘Viva la vida’ llegara a su fin. No obstante, la nieta de la veterana comunicadora está centrada en sus estudios y en explotar su faceta como influencer.

De la misma forma, Alejandra Rubio aprovechaba la ocasión de coincidir en el mismo plató que su madre y le advertía sobre las amistades que estaba haciendo. «’Sálvame’ Es un sitio en el que se nos ha hecho mucho daño. Lo que no me parece bien es que creas tener una amistad con gente que no te quiere. Algunos colaboradores de ‘Sálvame’ son muy dañinos. Kiko Hernández no te quiere. Con María Patiño tienes buen rollo, pero considero que no es tu amiga. Tú tienes tus amigos, con los que yo considero que son tu familia. No me gusta que llames amigo a alguien que no lo es», le decía rotunda.