Terelu y Carmen Borrego, enfrentamiento en directo

En pocas ocasiones hemos visto a algún miembro del clan Campos mantener una discusión con otro. Hasta que la matriarca, María Teresa Campos, ha abandonado Telecinco y Carmen y Terelu se «tiraron los trastos a la cabeza». Fue durante la estancia de Carmen Borrego en ‘Sálvame Okupa’ y cuando Terelu decidiera que su hermana Carmen fuera criada en la clásica prueba de «señores y criados». Algo que no sentó muy bien a Carmen; “Muchas gracias, eso no lo hace nadie más que tú”. “Que me dejes, tía. A tomar por c***, no tengo ganas de seguir hablando contigo», le espetaba.