El teatro de La Latina ha sido el escenario del encuentro fortuito entre Kiko Matamoros, Marta López y Makoke. Así de mal han hablado el uno del otro, aunque ambos han coincidido en que Rafael Amargo ha dado la talla sobre el escenario

El mundo es un pañuelo. Eso es lo que pensaría Kiko Matamoros y Marta López al saber que Makoke se encontraba en el Teatro de La Latina para disfrutar del espectáculo de Rafael Amargo, ‘Yerma’, como ellos mismos iban a hacer. Ambos han sido convocados para ver el espectáculo en el que todos han puesto su atención tras la detención del bailarín, y al querer corresponder la invitación con su presencia han vivido un tenso encuentro en las inmediaciones del teatro. Eso sí, por fortuna la tensión en el ambiente tan solo era circunstancial, dado que la expareja supo esquivarse lo suficiente como para no cruzarse a mediar palabra, pero se les veía visiblemente tensos y contrariados al saber que el otro andaba cerca.

Vídeo: Europa Press

Makoke ha asegurado en conversación con los reporteros que se encontraban a la salida del espectáculo, que no ha llegado a encontrarse con su exmarido en el interior. Un alivio para ella, dado que los numerosos entuertos mediáticos que mantienen no han llegado a su fin y los reproches y ataques públicos suelen ser su única conversación. Unos ataques constantes que, como no podían ser de otra forma, han vuelto a producirse. Kiko Matamoros no ha tenido reparos en mostrar su descontento al saber que su exmujer merodea por la zona: “No me jodas”, decía en un arrebato de sinceridad.

Kiko Matamoros no llegó a ver a su exmujer, como así quiso dejar claro, aunque el mosqueo seguía latente en sus adentros: “Te he dicho que no la he visto, no puedo cruzar nada. Me da igual, si viene como si no viene”, sentencia. Más comedida y conciliadora se mostraba Marta López, que también negó haber visto a Makoke en el teatro: “No la he visto, pero si la hubiese visto no me hubiera importado, claro que no”. Unas palabras que, tras caer a oídos de la propia Makoke, han provocado su enfado: “Pero por qué no se callan ellos, luego dicen que me gusta el micro a mí”.

Makoke y Matamoros, más cerca de lo que creen

Kiko Matamoros, Marta López y Makoke están más cerca de lo que creen en un primer momento. No solo físicamente, al estar a escasos metros de distancia el uno del otro, sino también en ideas y gustos. Ambos han salido encantados de ver a Rafael Amargo sobre los escenarios y con ‘Yerma’ en general. Ambos han salido del espectáculo diciendo maravillas. Pero, ¿qué hacían allí? Viven ajenos a la polémica. Kiko Matamoros lo ha dejado claro: “Rafael Amargo es amigo, porque me gusta mucho como artista y a partir del respeto y el cariño que le tengo como artista pues nació una amistad y ya está. Yo no pienso que sea inocente, yo creo que somos todos humanos, todos tenemos derecho a cometer errores y si los ha cometido, que no lo sé”, aclara.

Vídeo: Europa Press

La misma efusividad que ha mostrado Makoke a la hora de recomendar la función, tras haber disfrutado como una niña pequeña: “El espectáculo se lo recomiendo a todo el mundo, es increíble. Una mezcla de baile, de todo, increíble, no te cansas, soberbio, me ha encantado, de verdad. No he parado de aplaudir, me han gustado todos los que están encima del escenario, increíble. Recomendable al cien por cien”. Ambos coinciden en el teatro y el que la obra es todo un acierto. También coinciden en que no se han visto y que si lo hacen no tienen problema alguno. Eso sí, también coinciden en echarse los trastos encima al saber que el otro anda cerca. Muchas coincidencias para dos ex muy mal avenidos.