Alexia Rivas y Marta Riesco no se soportan y no van a intentar ocultarlo. Este sábado, 19 de noviembre, ambas han protagonizado un tenso enfrentamiento en directo en ‘Fiesta’ a raíz de la emisión de un reportaje sobre William Levy. La novia de Antonio David Flores le ha lanzado varios reproches a su compañera de programa y esta no ha dudado en contestarle.

Hace unas semanas, Alexia Rivas confesaba que se había estado mensajeando con William Levy, protagonista de ‘Café con aroma de mujer’. Ante esto, Marta Riesco ha acudido a una entrega de premios donde iba a estar el actor y ha utilizado todas sus armas para conseguir llamar su atención. “Si me van a dar clases para acabar con una persona como Antonio David, prefiero que no me digan nada», aseguraba la periodista al ver los cebos del programa. Tras esto, durante una conexión en directo, Marta Riesco no se quedaba callada y le lanzaba una serie de reproches a su compañera de programa. «Sé que me tienes mucha envidia porque llevo toda la semana rodeada de belleza. Tengo en mi casa al hombre que para mí es el más sexy del mundo, que es mi novio, la mejor manera que tengo de contestarte es trabajando», aseguraba la periodista.

Lejos de callarse, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha tirado de ironía y se ha reído de las palabras de la reportera. «No tengo ninguna envidia de tener en casa a una persona que lleva 20 años viviendo de destrozar a la madre de sus hijos en televisión. Conté en un plató como chascarrillo lo de William Levy. Mis cosas privadas no las cuento en un plató, no como ella que contó que había dejado a su pareja en un plató de televisión. Cuenta que se va a casar y que no es personaje, pero sigue contando su vida. Si él no me quiere yo tampoco le quiero a él porque yo solo quiero a gente que me quiera a mí», aseveraba la joven.

El golpe bajo de Marta Riesco a Alexia Rivas

Siguiendo en la conexión en directo, Marta Riesco insistía en desearle toda la felicidad del mundo. «Lo tienes bastante difícil para que te quieran con comportamientos con los que tienes últimamente con una compañera como soy yo. Te deseo la misma felicidad que tengo yo, que encuentres al hombre que te quiera como me quieren a mi y que encuentres un trabajo donde estés tan contenta como estoy yo con el mío y trabajando de lo que siempre he querido y he reivindicado», insistía la novia de Antonio David Flores.

Por último, Alexia Rivas, lejos de sentirse atacada, ha sacado a relucir que tiene el conocimiento de varias situaciones en las que Marta Riesco deja mucho que desear como compañera de trabajo. «No tengo que ir pregonando lo buena compañera que soy, la gente que me conoce aquí sabe como soy como compañera, ella no puede decir lo mismo por desgracia», sentenciaba.