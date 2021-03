En el último programa los espectadores se quedaron con las ganas y este jueves en ‘La isla de las tentaciones’ por fin hemos podido ver qué sucedió entre ellos. Era la quinta hoguera, sin embargo, la mecánica era diferente al resto, pues los participantes se han visto cara a cara con los solteros favoritos de sus parejas. Solo podían hacerle tres preguntas que pudieran ser respondidas con sí o no, siendo muchas las dudas que se han generado tras sus respuestas. El más esperado sin duda ha sido el reencuentro de Isaac y Jesús y es que Lobo atravesaba las antorchas al grito de «Animad esas caras que ya está aquí papá», una frase muy provocadora que se sumó a su contorneo de caderas mientras bailaba. Tal ha sido su actitud que incluso Diego le gritó «payaso», incómodo momento tras el que Jesús dijo que no tenía nada que hablar con Isaac.

Con las tres preguntas más que claras, Jesús se lanzó a preguntar a Isaac las tres cuestiones que rondaban por su cabeza. “¿Se lanzó ella para ti?”, ha sido la primera pregunta de Jesús. «Fue mutuo«, ha dicho el soltero. «Mutuo, por lo menos no fue ella la que fue buscando», espetaba el sevillano. “¿Se ha arrepentido en algún momento de lo que ha hecho?», seguía preguntando el sevillano. Ante la respuesta negativa de Isaac, el participante no se ha sorprendido: «Ya es otro pasito más. Marina llevaba 6 años conmigo y habrá descubierto aquí una Marina nueva. Eso o yo estaría engañado». «Ella siempre ha sido así, pero tú no le dejabas, no le dejabas vestir como quería, ni ibas con ella a bailar», ha contestado Lobo. Por último, Jesús le preguntaba si creía que tenían futuro fuera del programa, pregunta a la que él contestaba de forma rotunda: «Por supuesto que sí, te invitaremos a Barcelona, tranquilo».

Sandra Barneda en ese momento ha querido saber qué siente por ella, ante lo que Isaac no ha dudado en confesarse acerca de sus sentimientos. «No puedo decir que estoy enamorado en tan pocos días, pero siento esa atracción, esa llama. Nos gusta hacer las mismas cosas, tenemos muchas cosas en común y fuera vamos a seguir conociéndonos», ha explicado. A pesar de que en su momento dijo que se había cansado de Marina, tal y como ha recordado Diego que dijo él mismo, Isaac ha señalado que nada más lejos de la realidad. «No, en tres días fue cuando le quite la novia a Jesús«, ha dicho el catalán. «Y que peso me quitaste…», ha finalizado Jesús.