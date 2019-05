6 ¿Casará Kiko Hernández a Anabel Pantoja?

No está claro si el ex gran hermano estará invitado, pero el pasado viernes Anabel ya bromeaba sobre la posibilidad de que Kiko oficiara la ceremonia de bodas, a lo que él contestó con humor: «Espero que la boda no sea en Canarias, que los billetes están muy caros».