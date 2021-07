Tania Llasera defiende su cuerpo con curvas en un sexy vídeo al son de la canción del verano

Tania Llasera no tiene complejos o al menos no al mostrar su cuerpo al desnudo sin problemas y es que quiere demostrar que todas las formas son válidas y no todas las mujeres deben estar condenadas a tener un cuerpo perfecto a ojos del resto. Lo hace bailando la canción del verano, ‘Todo de ti’. ¡Dale al play y vea el vídeo!

La canción del verano es, sin dudas, la de Rauw Alejandro, ‘Todo de ti’, y es que abrir las redes sociales en estos días es saber que te encontrarás con vídeos e stories con este tema como telón de fondo y banda sonora. De ella se ha aprovechado también Tania Llasera, que al son de la canción del momento ha contoneado su cuerpo a sabiendas de que generaría mucha expectación y es que cada vez que muestra su anatomía sin complejos los comentarios se disparan entre aquellos que señalan que ha ganado peso y esos otros que aplauden su descaro a la hora de mostrarse tal y como es sin miedos ni complejos. Y así lo ha vuelto a hacer la presentadora, dispuesta a demostrar que ser dueña de un cuerpo con curvas no le resta sensualidad ni un ápice.

Tania Llasera está cargada de energía y las críticas ya no minan su autoestima. Así se desprende del mensaje con el que ha acompañado el vídeo en el que baila al son de ‘Todo de ti’ para mostrar cada rincón de su anatomía: “Oda a mi cuerpo, que me gusta casi todo de ti. No es perfecto, ni tiene intención de serlo, porque no somos ornamentos, las mujeres somos más que una imagen, somos personas y nuestro cuerpo es nuestro instrumento: para vivir, gozar y disfrutar sea como sea. A disfrutar el verano aceptando lo que tenemos, no pensando en lo que no tenemos”, escribe la periodista, que se hace eco de hashtag para potenciar su mensaje de #bodyacceptance para subrayar que hay que aceptarse a uno mismo para encontrar la felicidad, sin atender a aquellos que se centran tan solo en su físico para atacar allí donde más daño hacen.

A sus 42 años, Tania Llasera tiene claro que en su vida hay demasiados motivos para estar agradecida y los kilos de más no pesan lo suficiente como para arruinarle la fiesta que supone su vida. Aunque hay momentos menos felices, el resumen siempre es positivo y en esto haber aceptado su cuerpo tal y como es ha jugado un papel destacado. Así lo señalaba también hace unos días: “Celebrando mi cuerpo en todas sus formas, porque todas son válidas y aunque a muchos les cuesta el concepto ‘me gusto’, no siempre lógicamente, pero ‘me acepto’ en todas mis formas, pesos, embarazos, postpartos, pelos, etc. Porque mis cuerpos funcionan de vicio y me da muchas más alegrías que tristezas. Y con eso me quedo. Lo importante es cumplir años, que la alternativa no mola”, sentencia con acierto el pasado 21 de julio, día que cumplía años y se autofelicitaba no solo por sumar un año más, sino también por cómo lo hace y la estabilidad personal que ha encontrado en el camino.