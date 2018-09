Tamara Gorro desvela qué retoques estéticos se ha hecho

4 Los arreglos no estéticos

Tamara Gorro no solo se ha hecho operaciones de estética. También se ha hecho otras cosillas, que no ha dudado en desvelar: “Llevo extensiones en el pelo. Aunque he llevado el pelo corto, ahora me encanta cómo me veo con el pelo largo. También llevo extensiones de pestañas fijas. Cuando me ducho y me lavo la cara, se me van cayendo y me veo estupenda. Uñas postizas también me las pongo. Empecé a ponérmelas cuando empecé en la tele y no lo he dejado. Lo llevo porque mi uña está desastre, pero me estoy planteando dejarlo. Voy depilada y me puse carillas”.