Tamara Gorro siempre ha tenido una tremenda ilusión por el día de su cumpleaños. Fiestas por todo lo alto, reuniones con amigos e incluso viajes han sido solo un ejemplo de los planes que ha llevado a cabo en la fecha de su nacimiento, sin embargo, en el 2022 está siendo diferente. La influencer no está preparada para una celebración así, está sumida en una tristeza de la que quiere desprenderse y, además, continúa distanciada de su marido, Ezequiel Garay. El escenario no es el mejor, no obstante, su familia ha hecho todo lo posible por sorprenderla y robarle una sonrisa. La empresaria ha roto su silencio en sus redes sociales, donde ha confesado qué hará este martes 18 de enero, día en el que cumple 35 años. «Me hacéis tan bien, no os lo podéis imaginar. Es un cumpleaños diferente, a mí me encanta esta fecha, yo lo celebro por todo lo alto con unos fiestones tremendos, pero este año no tengo ilusión, no tengo ganas, no me tengo en pie. Por supuesto que voy a soplar las velas con los míos«, ha dicho Tamara Gorro en sus stories.

Unas palabras que ha pronunciado completamente rodeada de globos y es que su madre ha organizado todo para dejarla sin palabras. «Me he hecho un autorregalo que ya os contaré, que creo que es el mejor que me puede venir», ha añadido, eso sí, todavía no se saben detalles acerca de qué capricho se ha concedido. Mientras sus seguidores cavilan acerca del presente, hay quien da por hecho que se trata de un viaje, un periplo que le permita poner tierra de por medio y alejarse del ruido mediático. «Un cumpleaños completamente diferente a lo siempre vivido y deseado, pero mantengo algo, el agradecimiento a la vida por dejarme cumplir un año más. Me prometí que a partir de hoy sonreiría y me levantaría. La fecha la alargo un poquito más, las fuerzas flaquean aún, pero esa promesa no está eliminada, solo se aplaza y sumo otro deseo y juramento a mi misma. Este es mi año, los 35 años me van a dar todo aquello que necesito, es más, me lo voy a dar yo misma: felicidad y curación, lo imprescindible para mí en estos momentos», dice Tamara en un post.

Además de agradecer a su tan adorada familia virtual que sigan ahí, Tamara Gorro se ha dirigido a sus más íntimos. Sin nombrar a nadie de manera directa, la empresaria quiere dejarles claro que son una pieza imprescindible en su puzzle: «Mi entorno más cercano, amigos y familia… gracias por no soltarme jamás. Sois mi bastón. ¡OS AMO A TOD@S! PD: gracias mamá por preparar esta preciosidad al despertarme».