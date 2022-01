Tamara Gorro y Ezequiel Garay han reaparecido juntos a tan solo unas horas de que lleguen los Reyes Magos a millones de hogares. Lo han hecho junto a sus hijos, un instante que ha compartido la influencer en su red social, presumiendo así de la excelente relación que siguen teniendo a pesar de su ruptura. Provistos de mascarillas, flaqueando a Baltasar y acompañados de sus personas favoritas, refuerzan así su mensaje de familia unida. Aunque sentimentalmente no están ni mucho menos en su mejor momento, la ya extinta pareja seguirá viéndose y teniendo una excelente relación porque se siguen queriendo y teniendo mucho cariño. «MAGIA E ILUSIÓN. Feliz noche de reyes familia virtual. Que los más pequeños se llenen de magia y los mayores nunca la perdamos. ¡OS QUIERO!«, ha escrito Tamara Gorro en Instagram.

Tras 12 años juntos y dos hijos en común, Tamara y Ezequiel se quieren dar un tiempo que sirva a ambos para reflexionar y saber si quieren continuar juntos o, por el contrario, romper para siempre. No está siendo fácil para ninguno este paso, ya que tras varios meses en crisis han tomado la decisión de separarse y comenzar a vivir en distintas viviendas, algo que sucederá próximamente. Precisamente esta situación ha sido la que ha llevado a la empresaria a contar a su ‘familia virtual’ lo que estaba sucediendo en su matrimonio, un relato con el que deja claro que ni mucho menos son una pareja perfecta. Están atravesando un bache y su intención es recuperar la ilusión y que todo vuelva a ser como antes, aunque se desconoce cuál será todavía el final de esta historia.

Era hace tan solo unas horas cuando Tamara Gorro volvía a abrirse ante sus followers para contar cómo está en el que parece el peor momento de su vida. «Necesitaría más tiempo de descanso, pero no me lo voy a permitir. No estamos en nuestro mejor momento anímico, aunque lo más importante es que estamos unidos”, ha dicho en sus stories. Guardan infinitos buenos recuerdos, prueba de ello, que este martes ella pidiera a ‘Sálvame’ a través de Lydia Lozano que cuidaran del futbolista. Tamara Gorro es consciente de los rumores que puede provocar una ruptura tan inesperada, no obstante, ella mantiene que se siguen llevando de maravilla.

Quien ha dado menos explicaciones que la influencer es el argentino. Él hasta ahora ha preferido que estos pormenores queden solo para ellos, eso sí, quiso gritar públicamente todo lo que sentía hacia ella tras confirmar ella su ruptura. «No es un adiós, es un hasta luego. Te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida. Gracias por estos 12 años maravillosos», escribió el también empresario en su red social.