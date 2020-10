Tamara Gorro tuvo que ser operada de urgencia: «Me han extraído un quiste». Ahora ha desvelado que le han dado el diagnóstico del tumor.

Tamara Gorro no está viviendo sus mejores momentos después de que su marido, Ezequiel Garay, anunciara en las redes sociales que tenía que ser operada de urgencia. Aún así, el que fuera futbolista no quiso dar más detalles de lo que le ocurría a la influencer. Fue la propia Tamara quien días después anunció que le habían extirpado un tumor después de que hace tan solo un mes, tuvo fuertes dolores el parte baja del abdomen, razón por la que acudió rápidamente al médico. «El doctor vio una pelotita que no debería estar ahí, pero me dijo que quizás con la menstruación se podría eliminar». Tras la operación, Tamara Gorro ha recibido el diagnóstico del tumor extirpado y ha recibido la mejor de las noticias: es un tumor benigno.

Tamara Gorro siempre ha compartido, tanto lo bueno como lo malo, con su «familia virtual» de las redes sociales. En este caso no podía ser menos y ha querido anunciar la feliz noticia con una fotografía con una sutil sonrisa y abrazada a unos papeles, que bien podrían ser el informe médico. «“FELICIDADES TAMARA, TODO ESTÁ BIEN, ES UN TUMOR BENIGNO”. Esta frase de mi doctor, probablemente sea de las que más recuerde en mi vida…», ha escrito en la publicación la influencer.

Tamara Gorro comparte la mejor de las noticias con su familia virtual

Este mismo jueves, Tamara ha compartido cómo se siente ante la operación de urgencia a la que tuvo que someterse: «Reconozco que estos días he pasado por una montaña de sentimientos. La positividad abarcaba la gran parte, pero entre ellos inevitablemente aparecía la inquietud y duda… Ahora respiro con tranquilidad. Como dije en el vídeo, miedo no tenía, pero sí lo sentí cuando me comunicaban que entraba a quirófano de un día para otro por un quiste, sin saber qué íbamos a encontrar…», escribía junto a la publicación.

«Son varias las veces que me he sometido a intervenciones quirúrgicas en esta zona, pero esta sin duda me marcó. Soy de las personas que valora cada segundo de vida, pero como en todo, hay que mirar la parte bonita y yo por supuesto que lo haré.

Por lo tanto, capítulo no olvidado, pero sí cerrado», ha seguido añadiendo dejando constancia que este episodio formará parte de su vida. Tras abrirse en cuerpo y alma, la influencer ha querido agradecer a su médico cómo le han tratado antes, durante y después de su intervención: «No puedo terminar este texto sin agradecer de corazón al Doctor Órdenes y todo su equipo. Su maravillosa profesionalidad, delicadeza y cariño, han formado parte de esta maravillosa noticia. Y ahora… ¡A COMERSE EL MUNDO!».

Inevitablemente, han sido muchos los comentarios de apoyo y cariño que Tamara Gorro ha recibido tras anunciar la mejor de las noticias. Desde SEMANA, también nos unimos a esas muestras de cariño.