Tamara Gorro tras su ruptura con Ezequiel Garay está atravesando su momento más duro. La influencer se ha dado un tiempo con su marido para tomar con distancia la decisión más difícil de su vida: seguir o no con su matrimonio. Precisamente es esta situación la que le quita el sueño, por lo que su psiquíatra le ha ajustado la medicación para que, al menos, pueda conciliarlo. Ella misma lo ha contado a su familia virtual a través de sus stories, donde, además, confiesa la enorme pérdida de peso que ha sufrido en las últimas semanas, aunque ya se ha puesto las pilas para recuperarlo.

«Lo primero es que sé que entendéis que esté menos activa, es normal, estoy en mis horas muy bajitas (…) Evidentemente, desde que ha sucedido esto último mi psiquíatra me ha ajustado la medicación sobre todo para dormir porque no descansaba. Me tiene un poco buf, me estoy adaptando, cada vez estoy mejor. A la vez me he marcado un objetivo porque nos tenemos que permitir el estar mal, no hay nadie indestructible, también tenemos que tener un límite de decir hasta aquí y de ahí en adelante», ha dicho Tamara Gorro en su perfil de Instagram. Unas declaraciones que ha dado frente a la cámara con su versión más natural y sin ninguna intención de maquillar sus sentimientos.

Tamara Gorro y su gran pérdida de peso

A pesar de que ella ya tiene una constitución delgada y siempre se ha preocupado por mimar su físico, estos problemas personales le han quitado por completo el apetito. «He aprovechado este descanso para comer. He perdido muchísimo peso, el otro día cuando me pesé eran 7 kilos y una persona tan delgada como yo…os podéis imaginar», ha explicado. Lo ha contado preocupada, aunque con una actitud muy optimista, ya que su deseo es recuperarse pronto y volver a ser la misma de siempre en el universo 2.0. El camino no está siendo fácil, pero afortunadamente cuenta con la ayuda de expertos, de su familia y de, además, sus seguidores, quienes no le sueltan de la mano ni un instante. «Hablando con mi terapeuta de que la semana que viene es mi cumple, el martes, me he marcado ese día para ponerme unas pinzas y no dejar de sonreír y no cerrar la boca. Empezar cien por cien como soy yo, empujándome porque estoy flojita. La vida sigue, hay personas que pierden familiares y la vida sigue», espeta Tamara Gorro.

La empresaria tiene muy buena relación con su ex, con el que reapareció en la cabalgata de los Reyes Magos junto a sus hijos. No extrañó entonces, ya que Tamara Gorro ha insistido en que serán muchas las veces en las que harán planes familiares por el bien de sus hijos. Ahora solo cabe esperar para que ambos se recuperen a nivel anímico y puedan decidir si continuar o bien emprender caminos por separado.

