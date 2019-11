Tamara Falcó es la chica del momento. Es una de las concursantes preferidas para ganar ‘MasterChef Celebrity’ y desde hace unos meses demuestra ser toda una ‘influencer’. Y es que está muy activa en Instagram, donde no para de compartir publicaciones con sus seguidores.

La hija de Isabel Preysler no para de meterse en proyectos profesionales, aunque también tiene tiempo para disfrutar de ratitos de relax y desconexión. Es justo lo que ha hecho este pasado fin de semana. Unos días que ha aprovechado para pasear por Madrid como una turista.

«Este finde he tenido la suerte de conocer Madrid como una turista ❤️», ha escrito junto a dos imágenes en la que se muestra muy sexy. Parece que Tamara le está cogiendo el gusto a compartir sus instantáneas más inesperadas, aquellas que nunca pensábamos que iba a compartir.

Con una camisa larga y sin nada más, Tamara ha vuelto a revolucionar las redes. «Estás guapísima Tamara 😘», «Tan guapa como siempre», «Qué grande eres, Tamara», «Simplemente BELLA 😍», «No hace tiempo en Madrid como para ir enseñando pierna 😂😂😂», han comentado algunos de sus seguidores.

No es la primera vez en este mes que Tamara deja a sus seguidores boquiabiertos. La pasada semana compartía uno de sus momentos más íntimo: un posado en la bañera de casa. Un plan perfecto para recargar pilas cuando se encuentra en su mejor momento: «Taking a bath 🛁 after a week full of joy and election day 💭 #chargingbatteries ¡Feliz domingo a todos! 💖 [«Dándome un baño. Después de una semana llena de alegría y día de elecciones»].