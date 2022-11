Tras su ruptura con Íñigo Onieva, Tamara Falcó emprende un nuevo capítulo de su vida centrada en sus proyectos profesionales. La marquesa de Griñón se está refugiando en su familia y sus hermanos están siendo clave en este momento. No ha dudado en viajar a Qatar, país donde tiene fijada su residencia su hermana Ana Boyer junto a Fernando Verdasco, para presenciar el último concierto de Enrique Iglesias.

La hija de Isabel Preysler vibró al máximo en el backstage y quiso compartir la velada con sus seguidores en las redes sociales. Desde la espectacular salida al escenario de su hermano Enrique, entre los aplausos de un recinto lleno hasta los topes, hasta el momento final del concierto y la retirada del artista rumbo al camerino. Este concierto, previsto para el pasado 21 de octubre, había generado gran expectación en el país y fue cancelado por problemas de producción. Finalmente ha tenido lugar este viernes, 4 de noviembre, en el Doha Golf Club y forma parte de la programación de la Copa Mundial de Qatar 2022 que arrancará el próximo 20 de noviembre.

Tamara Falcó, fan número uno de Enrique Iglesias

Desde bambalinas, Tamara Falcó disfrutó al máximo de una divertida noche al ritmo de temas míticos como ‘Bailamos’, ‘Súbeme la radio’ o ‘Hero’ y lo hizo en un lugar privilegiado del escenario. Siguió el concierto a pocos metros del artista y una vez terminado, Enrique Iglesias se reunió con su hermana y regresó al camerino comentándole sus sensaciones. La marquesa de Griñón estaba feliz, tal y como demuestra el vídeo que ha publicado en Instagram donde se observa cómo acompaña al cantante tras su actuación y charla animadamente con él.

Este viaje se produce cuando ya ha pasado mes y medio del escándalo que rodeó la pedida de mano de la marquesa de Griñón. Una feliz noticia que se vio empañada por la filtración de un vídeo del empresario besando a otra chica y que dinamitó su historia de amor. La aristócrata confirmó enseguida que había roto con su pareja y que no había vuelta atrás. Además, el entorno de Tamara Falcó señalaba a SEMANA que no hay «posibilidad de reconciliación, no existe la opción. Eso no va a pasar». La misma fuente indicaba que ella no tiene «ningún tipo de contacto con él, ni tampoco con nadie que se relacione con él. Ha roto todo tipo de puentes que le comunicaban con él».