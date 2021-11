Una semana después de celebrar por todo lo alto su 40 cumpleaños, Tamara Falcó ha contado nuevos detalles de la fiesta que celebró por todo lo alto para conmemorar su cuatro décadas de vida. Del evento conocemos ya muchos datos: desde los espectaculares diseños que lució para la ocasión, a la larga lista de invitados o el menú con el que agasajó a los asistentes en el Palacio de Santoña de Madrid. Allí vivió una noche de auténtico ensueño rodeada de sus seres queridos, amigos y personas tan importantes como su novio, Iñigo Onieva, su madre, Isabel Preysler, o su hermana Ana Boyer y su cuñado Fernando Verdasco.

No cabe duda de que Tamara Falcó está viviendo su mejor momento. La vida le sonríe. Es feliz al lado de su pareja y profesionalmente le llueve el trabajo. En la actualidad compagina su trabajo como colaboradora en el programa de Pablo Motos con trabajos publicitarios. Su último proyecto tiene que ver con la colección que acaba de lanzar con la firma de joyas Tous, para la que ha diseñado collares y pulseras con medallones y que este jueves ha mostrado orgullosa delante de las cámaras.

Hace 24 horas la veíamos aparecer en ‘Lazos de sangre‘ hablando de su padre. El programa que presenta Boris Izaguirre en TVE dedicaba un monográfico a Carlos Falcó, por lo que la socialité le dedicó unas bonitas palabras. «Ha sido maravilloso tenerlo como padre. «Qué suerte haber tenido un padre tan bueno porque ha sido muy especial, muy cariñoso. Eso en sí es un regalo que me ha dado Dios y que me ha dado él y me siento súper privilegiada», recordaba.

Ha recordado a su padre en ‘Lazos de sangre’

«Si tuviera hijos me gustaría decirle lo señor que era, lo maravilloso que era. Me gustaría enseñarles ese amor por el campo que me transmitía mí y que uno de ellos heredaría el título de su abuelo», ha confesado. El empresario falleció en marzo de 2020 tras contraer coronavirus, pero la madrileña aún lo tiene muy presente. Lo echa de menos cada día y lamenta que haya ocasiones futuras en las que su padre no podrá estar a su lado, como una posible futura boda. Así, destacaba: «Me produce tristeza que si me caso mi padre no va a estar allí para llevarme al altar».