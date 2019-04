Tamara Falcó bucea en el pasado y encuentra una auténtica joya en forma de foto

Tamara Falcó ha buceado en el baúl de los recuerdos de su familia y se ha topado con una fotografía que difícilmente se volverá a repetir. Una imagen cargada de simbolismo y que marca una de las épocas más felices de la hija de Isabel Preysler, en la que su casa estaba llena de ajetreo, con todos sus hermanos corriendo por las estancias de Villa Meona.

Lo que tienes que saber de la familia de bien del novio de Tamara Falcó

Una foto para el recuerdo

La nostálgica Tamara Falcó ha utilizado las redes sociales, concretamente su perfil de Instagram, para regalarle a sus seguidores una joya a modo de foto. Una imagen impagable, en la que aparece muy pequeña acompañada de sus hermanos, los hijos de Julio Iglesias y su madre, Julio José Iglesias, Enrique Iglesias, Chabeli Iglesias, la propia Tamara y Ana Boyer, que por aquel entonces era tan solo un bebé en el regazo de su mamá.

Julio Iglesias habla por primera vez de los hijos de Enrique Iglesias

Una familia separada geográficamente

Esta fotografía tiene un gran trasfondo, porque se tomó hace 30 años, en la década de los 80, con los looks propios de la época. Pero lo importante no es tanto lo que se muestra, sino la nostalgia que provoca pensar que no volveremos a ver una estampa similar con los mismos protagonistas en escena. Cada uno lleva su vida alejada del resto, en puntos distintos de la geografía del mundo y con trabajos y familias que atender.

Lo mucho que han cambiado sus vidas

En los 30 años que han pasado, Ana Boyer, que en la foto es un bebé, ahora es ella quien tiene un bebé de la misma edad en casa. Enrique Iglesias y Julio José están prácticamente irreconocibles y es que han sabido madurar muy bien. Chabeli, por su parte, guarda un asombroso parecido con su madre e incluso con la propia Tamara Falcó en la actualidad.

Isabel Preysler, casi igual 30 años después

Pero no nos olvidemos de Isabel Preysler, la protagonista central de la fotografía que ha rescatado del olvido Tamara Falcó. La reina del corazón patrio está prácticamente igual que ahora, con pequeñas modificaciones estéticas. Eso sí, si tenemos en cuenta que su rostro parece el mismo que hace 30 años, es todo un mérito.

Tamara Falcó bucea en el pasado

Y a veces encuentra joyas como esta