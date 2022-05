Tamara Falcó está en uno de los mejores momentos de su vida. En lo personal todo va viento en popa con Iñigo Onieva, entre constantes rumores de boda que no terminan de materializarse. También en lo profesional ha encontrado el éxito y todo lo que emprende se convierte en un triunfo y cada vez amplía más los dominios de sus diversificados negocios. Pero ahora también en el ámbito familiar está más tranquila, después de que su madre, Isabel Preysler, y la pareja de esta, Mario Vargas Llosa, hayan anunciado que han superado el contagio de Covid y los estragos médicos que llevaron incluso al premio Nobel de Literatura a ser ingresado en el hospital. Ahora, Tamara Falcó ha tomado la palabra para arrojar más luz sobre el estado de salud de su madre y el escritor tras ser víctimas de la pandemia del coronavirus.

Vídeo: Europa Press

La marquesa de Griñón no quiere que la salud de los suyos pulule a modo de rumor y que esto dé pie a especulaciones diversas. Por ello, no ha tenido reparo alguno en detallar cómo está Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa tras ser contagiados de coronavirus. Tamara Falcó reconoce que “todos bien, gracias a Dios” y detalla qué está haciendo el escritor tras haber salido del hospital y los planes que le han llevado a coger un avión y poner rumbo a Argentina días después de sufrir los estragos de la enfermedad en su organismo y contagiar a su pareja que, por fortuna, presentó síntomas más leves y no precisó ayuda sanitaria para recuperarse de la afección del Covid.

Tamara Falcó ha reconocido que el susto que se llevó al saber del ingreso en el hospital de Mario Vargas Llosa fue mayúsculo. El coronavirus ya le arrebató a su padre, Carlos Falcó, en los primeros meses de la pandemia y ha visto cómo muchos de sus allegados han sufrido a consecuencia de esta enfermedad, de manera directa o indirecta. Por fortuna, el escritor se recuperó y pudo reponerse, aunque necesitó ayuda profesional para recuperar la salud. Vea el vídeo en el que la marquesa de Griñón detalla cómo está su familia en estos momentos y los planes que se traen entre manos. ¡Dale al play!