Tamara Falcó abandonó este fin de semana la casa que compartía con Íñigo Onieva en Madrid. Necesitaba a su madre y dejar de ver los rincones que le recordaban al que había sido su novio, por lo que con la única compañía de sus perros se fue a la mansión de Isabel Preysler en la capital. Desde entonces, no ha abandonado la residencia, la cual se ha convertido en su refugio y en un auténtico búnker donde sí se siente a salvo. Iba a ser este martes 27 de septiembre cuando tenía fijado en su agenda volver a reaparecer ante las cámaras y es que tenía una cita que hasta este momento ha mantenido con Kronos Home, el cual se ha encargado de construir el ático en el mismo barrio de su madre. Su presencia estaba confirmada en el Teatro Real, donde a partir de las 19.30 horas de la tarde se esperaría a la marquesa de Griñón, pero tal y como han confirmado a SEMANA desde la organización del acto, en la tarde de este lunes la ahora exnovia de Iñigo Onieva ha cancelado su presencia en el acto. En su lugar estará Eugenia Silva, que posará en el photocall y atenderá a los medios como iba a hacer Tamara en calidad de embajadora de Kronos Homes.

Nadie duda de que la prensa le preguntaría acerca de su decisión, sobre cómo se encuentra y sobre sus planes de futuro, con o sin Íñigo Onieva, a pesar de todo. Por el momento, ella ha dejado claro que no quiere ningún contacto con él, se ha quitado su anillo de compromiso y le ha bloqueado en redes sociales, pruebas que dejan ver que para ella el empresario ya es pasado. Era el 17 de junio la fecha que ya habían confirmado a su entorno como el día en el que contraerían matrimonio, no obstante, todo apunta a que no pasarán por al altar. Tanto es así que ella ni siquiera luce su alianza, un anillo con el que se demostraba que todavía estaba unida, al menos sentimentalmente, al que ha sido su novio los últimos dos años.

Tamara Falcó ha preferido eliminar de su agenda la cita de este martes, un encuentro en el que seguramente el nombre de su ya exnovio saldría a relucir y hubiesen supuesto sus primeras palabras después de que Íñigo Onieva confirme su deslealtad. El joven fue pillado en un vídeo que se filtró el pasado viernes besando a otra chica que no era Tamara Falcó y, aunque en un principio optó por negarlo, finalmente reconoció los hechos a golpe de comunicado. «Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberle hecho daño», dijo. No obstante, para ella no ha sido suficiente, pues el dolor que siente sobrepasa cualquier cosa.

Tamara Falcó, apoyada por sus seres queridos

Tamara Falcó ya había iniciado los planes nupciales y tenía fecha cerrada, pero solo un día después de anunciar su compromiso se conoció la deslealtad de Íñigo Onieva. Ella se apoya en sus grandes amigos y en su familia, quienes no le sueltan de la mano y le apoyan en uno de sus peores momentos vitales.