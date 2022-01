Casi dos años después de la muerte del marqués de Griñón, finalmente la familia ha llegado a un acuerdo por su herencia. Tamara Falcó y su hermano mayor, Manuel, se han convertido en los nuevos propietarios del palacio ‘El Rincón’ situado en la localidad madrileña de Aldea del Fresno. Un edificio histórico donde el aristócrata vivió la última etapa de su vida junto a su cuarta mujer Esther Doña.

El reparto de la herencia ya es un hecho, una información que ha adelantado ‘Loc’. “Con Esther se ha llegado a un acuerdo y todos contentos. Esther se ha portado fenomenal”, ha señalado la propia Tamara Falcón. Cabe recordar que en el pasado tuvo sus serias diferencias con la empresaria. Según lo publicado el hijo mayor del difunto marqués de Griñón, Manuel Falcó, ha comprado el usufructo correspondiente a su viuda, al igual que habría hecho con sus hermanos pequeños, Duarte y Aldara, fruto del tercer matrimonio de Carlos Falcó con Fátima de la Cierva.

Los nuevos propietarios de ‘El Rincón’

Por tanto, los nuevos propietarios del palacio ‘El Rincón ‘ pasan a ser Manuel y Tamara Falcó. Esta última se ha mostrado satisfecha por la operación apuntando a que se trata de un palacio «difícil de gestionar». Por el momento, no han desvelado los proyectos que tienen entre manos para esta joya arquitectónica del siglo XIX. Aunque tampoco descartan vender el histórico edificio.

El palacio ‘El Rincón’ fue el lugar en el que vivió el marqués de Griñón hasta su muerte junto a su cuarta mujer, Esther Doña. Un privilegiado espacio que el matrimonio destinaba en ocasiones a la celebración de distintos eventos como bodas. Un negocio con el que Esther Doña quiso continuar tras el fallecimiento, pero recibió la negativa por parte de los hijos de su difunto marido.

La empresaria manifestó meses después de la muerte del marqués de Griñón que no tenía ninguna relación con ellos. «Tamara no me ha dado aún el pésame por la muerte de mi marido. Ni me acuerdo la última vez que hablé con Tamara Falcó por teléfono. Con la que más relación tengo tras la muerte de Carlos es con Sandra», afirmó durante una intervención en TVE. Parece que finalmente todo se ha arreglado, tal y como ha confirmado la propia Tamara Falcó, y se han olvidado viejas rencillas.

Tras un tiempo especialmente duro en el que no solo perdió a su marido, también a su padre, Esther Doña ha rehecho su vida recientemente. Actualmente mantiene una nueva relación con el juez Santiago Pedraz. Hace tan solo unos días la pareja celebraba seis meses juntos. «Medio año juntos, mi amor!!! ❤️ Y toda la vida por disfrutar! TQM», fueron las palabras que la empresaria dedicó a su pareja en redes.