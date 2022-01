‘El Hormiguero’ este jueves tuvo varios protagonistas. Con Nuria Roca en casa y entrando por videollamada tras dar positivo en covid, los otros pesos pesados estaban en plató. Entre otros, destacó la presencia de su colaboradora, Tamara Falcó, quien no dudó en mojarse sobre uno de los bombazos de la semana. Las fotos de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia han sorprendido a todos, incluso a la propia marquesa de Griñón, que ha opinado abiertamente sin dudarlo. «Estoy viendo las imágenes me ha dado pena, porque son sus padres y me ha dado mucha pena», decía en referencia a los hijos del matrimonio formado por Urdangarin y la Infanta Cristina. A pesar de que solo ha aparecido Pablo Urdangarin ante los medios, los espectadores están seguros del dolor que deben sentir con esta ‘pillada’ después de un matrimonio de más de 24 años.

Como al resto de lectores uno de los detalles que más ha llamado la atención es la unión aparente de los exduques de Palma tanto frente a la prensa como a sus amigos. De hecho, esta unión ha seguido incluso cuando se han publicado las polémicas fotos. «Es una imagen de familia que pese a todo se mantenían unidos. Eso es lo que me ha chocado. Qué pena», deslizó Tamara Falcó. Pero ¿qué piensa sobre la Infanta Cristina? Horas después de que su hijo confirme que se encuentra bien, Tamara ha dicho qué tipo de situaciones similares ha podido vivir ella en su círculo. «Conozco a mujeres que reciben dinero de sus maridos tampoco saben exactamente cuáles son los tejemanejes de sus maridos», comentó.

Lo que no extrañó a Tamara es que estas imágenes hayan visto la luz. Aunque Iñaki Urdangarin tiene escolta, lo comentado los últimos días da a entender que la persona que ejerció de paparazzi fue un simple turista, alguien que se mostró sorprendido al ver al yerno del Rey Juan Carlos paseando de la mano de una chica que no era su esposa. «Si eres un señor casado y das un paseo por la playa, igual alguien te pilla. Sobre todo si te llamas Urdangarin y mides dos metros», dijo entre risas. El empresario ha sido uno de los protagonistas de la semana y no ha podido evitar acaparar todas las miradas y que famosos y anónimos comentaran acerca de su ahora ajetreada vida sentimental.

Este viernes el todavía marido de la Infanta Cristina ha acudido a su puesto de trabajo, aunque no ha querido hacer ninguna declaración. No ha explicado si habrá o no comunicado de divorcio en las próximas horas, una incógnita que todavía no tiene respuesta. Mientras tanto la Infanta Cristina continúa en silencio, al igual que la Casa Real, que prefiere no verse salpicada por asuntos que no competen en este caso a la Familia Real.

No es la única foto curiosa de la semana. Este medio ha publicado este viernes la imagen más curiosa de Íñigo Onieva y Tamara Falcó, quienes aparecen sin esperarlo en Google Maps, gracias a un desayuno en una cafetería de su barrio a la que la pareja es muy asidua.