Tamara Falcó se ha descubierto como la gran revelación de la última edición de ‘MasterChef Celebrity’. Aunque su naturalidad y sinceridad siempre ha sido la baza perfecta para conquistar a todo el mundo, su espontaneidad en situaciones límites ante los fogones ha hecho que la hija de Isabel Preysler se gane el cariño del jurado, de sus compañeros y de la audiencia por igual.

Isabel Preysler desvela el papel de Tamara Falcó en la cena de Navidad

De su experiencia con los cuchillos Tamara Falcó ha sacado una sólida amistad con el diseñador Juan Avellaneda, de quien se ha vuelto inseparable y con quien ha creado una colección cápsula de moda que pronto verá a la luz. Pero ¿qué le falta en la vida a la hija del Marqués de Griñón? Acostumbrada a que le pregunten por su situación sentimental Tamara ha vuelto a hablar claro. Ella es feliz y está abierta al amor, pero no se va a conformar si no encuentra lo que para ella es «un don de Dios».

Pero las comparaciones son odiosas y ahora que su hermana pequeña ha encontrado el amor junto a su marido, el tenista Fernando Verdasco, con quien se ha convertido en mamá, Tamara no puede evitar mirarles con ciertas ganas y así lo reconoce ella misma: «Yo soy feliz, pero es verdad que yo creo que en pareja… veo a mi hermana que está súper feliz en su matrimonio…» confesaba Falcó. Pero si algo es la diseñadora es inteligente, así que no duda en poner el contrapunto a sus propias palabras declarando que también conoce a gente casada que no es feliz.