Tamara Falcó ha comenzado el curso de cocina en la Cordon Bleu, escuela de cocina muy prestigiosa en la que seguirá aprendiendo.

Cuando Tamara Falcó se convirtió en la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ todos los espectadores del talent show se dieron más cuenta que nunca de su destreza culinaria. La socialité demostró una increíble evolución a lo largo de los programas, tanto es así que tras vencer gritó a los cuatro vientos que quería continuar con su formación. En concreto, la hija de Isabel Preysler escogió una de las escuelas más prestigiosas para ello, la Cordon Bleu, un lugar en el que aprendería a manejarse en la alta cocina. Aunque se desconoce si llegará a dedicarse a ello y montará un restaurante en el que podremos degustar algunas de sus creaciones, de momento, lo que sí ha hecho es comenzar el 2021 por todo lo alto. ¿Cómo? Pues empezando este jueves 7 de enero el curso con el que obtendrá un reconocimiento internacional, el Gran Diplôme.

Vídeo: Gtres

Solo un día después de que llegaran los Reyes Magos, Tamara Falcó ha sido vista acudiendo a la escuela, a donde se ha dirigido ataviada con un uniforme con el que se la pudo ver preparada al cien por cien para la labor que iba a desempeñar. Y, aunque fue en solitario, no lo hizo sin material, pues se la pudo ver con un bolso y un maletín en el que puede que portara algunos cuchillos. Allí tendrá clases de seis horas durante 30 semanas, donde además de teoría, la marquesa de Griñón aprenderá a base de poner todas estas explicaciones en práctica. Todo un reto del que, a buen seguro, será partícipe Íñigo Onieva, su pareja, quien también es un amante de la gastronomía. Y es que todo buen cocinero prepara y arriesga diferentes platos para sus seres más queridos, quienes les dan feedback para mejorar y experimentar en la cocina.

A pesar de que Tamara quiso empezar el curso el pasado año, la crisis sanitaria truncó todos sus planes. La joven se adaptó a las circunstancias de nuestro país y retrasó su incorporación al curso cuando de cocina cuando ya era seguro tanto para ella como para sus compañeros. Eso sí, no ha dejado de trabajar en ningún momento, aunque fuera en otras facetas. Volcada en el mundo influencer, en sus colaboraciones de televisión y en su firma de ropa, Tamara Falcó tiene clarísimo que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Ella prefiere tocar varios palos y adaptarse a los tiempos actuales, un modus operandi con el que no le está yendo nada mal.

Será en unos meses cuando Tamara, por fin, podrá cocinar para sus invitados en su propia casa. La empresaria se ha comprado una casa en propiedad en el barrio de Puerta de Hierro, tal y como publicamos en la revista SEMANA, una espectacular vivienda donde sorprenderá tanto a amigos como a familiares con su originalidad y conocimientos en la cocina.