Tamara Falcó reapareció este martes en un evento público un mes y medio después de su ruptura de Íñigo Onieva. Ahora ya está recuperada de todo el revuelo mediático que provocó la infidelidad de su prometido y no duda en cumplir con sus compromisos profesionales. Todo este tiempo se ha centrado en pasar tiempo en familia y con sus amigos para sobrellevar esta etapa complicada. Y esto es algo que sigue haciendo. Después de hablar con la prensa sobre cómo se encuentra, Tamara se iba a casa de su madre, Isabel Preysler, para estar presente en la celebración de cumpleaños de su cuñado, Fernando Verdasco.

Las hijas de Isabel Preysler celebran el cumpleaños de Verdasco

La familia ha conseguido reunirse una vez más en Puerta de Hierro en Madrid. Después de una comida de lo más animada, Ana Boyer y la colaboradora de ‘El Hormiguero’ se encargaban de preparar las tartas de cumpleaños para el tenista. Tamara ha grabado todo el camino hasta llegar a la mesa del comedor de Isabel Preysler, donde Fernando recibe con felicidad los dulces con sus velas correspondientes.

«Feliz cumple al mejor cuñado del mundo», escribe Tamara Falcó junto a un tierno vídeo en el que vemos a Ana Boyer con una tarta de chocolate. Es ella la que empieza cantando el ‘cumpleaños feliz’. Unos segundos después, el resto de la familia le sigue. Alrededor de la mesa del comedor se puede ver a Isabel Preysler de espaldas, a su lado, Mario Vargas Llosa, que toca las palmas con una sonrisa en el rostro, para animar el momento.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa aplauden mientras se canta

No han faltado a esta celebración familiar el hijo mayor de Ana y Fernando, que se va corriendo hasta su padre para soplar las velas con él. También están en esta comida Julio José Iglesias y Álvaro Castillejo Preysler, que se casó el pasado 9 de julio con la periodista Cristina Fernández en Sotogrande, Cádiz.

Este evento familiar se producía apenas unas horas después de que reapareciera en un acto público, en el que habló de que ha cerrado toda posibilidad de volver con Íñigo Onieva. «Creo en las segundas oportunidades, pero seguro que la tendría con otra persona. Creo que al final se han dado unas circunstancias… a día de hoy estoy bien sola, solo pienso en mi futuro». De hecho, cortaba todo tipo de relaciones con él: «La verdad es que no mantengo ningún tipo de relación con Íñigo por prescripción facultativa, que la llevo a rajatabla».

Para Tamara Falcó ha sido clave irse de retiro, donde precisamente estuvo acompañada de la tía de su expareja: «Para mí ha pasado ya un mes y medio, estoy bien… Ha sido más rápido gracias a la Virgen. Después del retiro, de ir a Lourdes, sentía una fuerza que no era mía. Lo he llevado de una forma que podía ser peor. Evidentemente he llorado, he tenido momentos malos, había momentos en los que no sabía muy bien qué había sucedido».