Suso Álvarez es uno de los colaboradores de ‘Viva la vida’ que más hacen reír a sus compañeros. El joven siempre hace chanzas, sin embargo, este fin de semana mostró una cara que su círculo está poco acostumbrado a ver. El ex gran hermano acaba de hacer frente a un durísimo varapalo y tanto los tertulianos como la propia presentadora del magazine, Emma García, se percataron de que no era el mismo. El valenciano estaba triste, profundamente serio y visiblemente callado, siendo el motivo la pérdida de un gran ser querido para él. Así lo aseguró él mismo cuando la vasca le preguntó cómo se encontraba: “He pasado unos días difíciles”. Tras esta confesión la conductora del espacio le dijo si quería compartir con la audiencia o no lo que había sucedido, un suceso trágico que rompería los esquemas a cualquiera. “Con mucho respeto a la familia, os tengo que contar que he perdido a un amigo muy íntimo esta semana”, espetó para sorpresa de todos. Una situación que le había dejado desolado, ya que fue totalmente inesperado.

Al parecer el motivo de su fallecimiento ha sido un accidente de tráfico, lo que ha dejado a todos boquiabiertos. “Hace unos días estábamos celebrando el cumpleaños con él y a los dos días me llamaron; que había tenido un accidente de moto”, comentó. Un fortísimo varapalo para él y los suyos, ya que era alguien muy querido y, además, muy joven. “Era muy joven, iba a cumplir 36 años”, explicó Suso Álvarez. Consciente del dolor que estaban sintiendo tanto él como la familia más cercana de este amigo, mandó un mensaje muy cariñoso a todos los que habían sentido su pérdida, unas bonitas palabras que, a buen seguro, habrán agradecido en este momento tan complicado. “Les mando un beso. Es una familia muy querida en el pueblo. Son muy conocidos por que caen bien a todo el mundo”, comentó el colaborador.

El joven de 28 años ha preferido no compartir nada en sus redes sociales, quizás por respeto a los familiares de este amigo que ha fallecido. No es el primer golpe al que hace frente, cabe recordar que en el año 2017 su hermana cayó en coma por culpa de la diabetes tras convertirse en madre. Aunque años después la hermana de Suso se ha recuperado, para él fue muy duro hacer frente a esas circunstancias, pues ambos estaban muy unidos. El de Gandía explicó que había seguido viviendo gracias a engañarse a sí mismo y fue en el 2019 cuando él ya dio la excelente noticia de su recuperación.

El joven de 28 años vive en Madrid, pero está muy unido a los suyos y los visita siempre que puede y la situación lo permite. Aunque ahora no vive su mejor etapa personal, seguro que muy pronto volvemos a verlo en televisión dando todo de sí mismo para volver a ser el mismo de siempre. ¡Ánimo Suso!