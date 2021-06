Susanna Griso ha acudido este martes al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal para ponerse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus

Este martes, Susanna Griso ya puede respirar un poco más aliviada. La presentadora de ‘Espejo Público’ ha acudido al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal para vacunarse de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La periodista lo ha hecho en directo, animando a toda la población a que acuda cuando le toque para inocularse contra la enfermedad que ha paralizado todo el mundo durante más de un año. En compañía de un reportero de su programa, Susanna Griso ha abandonado el plató de su programa para acudir a su cita para vacunarse contra el coronavirus. Ya en el taxi dirección al hospital Isabel Zendal, la periodista confesaba que afrontaba su vacunación «con mucha ilusión». «Estaba contando los días para vacunarme»

Susanna Griso tuvo que retrasar su cita para vacunarse por un viaje programado

Susanna ha confesado que estaba citada el domingo, pero al tener un viaje programado pudo retrasar su cita y ha sido este martes cuando ha acudido a vacunarse. «Me han dado una segunda oportunidad hoy martes», ha asegurado. A pesar de esto, ha querido recordar que la primera cita puede modificarse, pero que una vez que te ponen la primera dosis, la segunda dosis es inamovible debido a que tiene que ponerse en los plazos recomendados para inocular el virus. Susanna Griso ha sido vacunada con la primera dosis contra el covid. A ella le ha tocado de la farmacéutica Pfizer «porque yo no soy colectivo esencial. No me dan a elegir», ha dicho.

A pesar de estar citada para las 11.30 de la mañana, el personal sanitario está haciendo un excelente trabajo y ha podido vacunarse diez minutos antes. Además, ha confesado que «somos muy pocos hoy mismo. Todo el mundo está en la cola de Astrazeneca», ha dicho. Y ha añadido que «quienes pueden elegir para la segunda dosis mayoritariamente se están yendo a la cola de Astrazeneca»

La presentadora tendrá que regresar en tres semanas para la segunda dosis

Tal y como ha dicho la presentadora, esperaba este momento con «mucha ilusión», y aunque ha asegurado que no estaba nerviosa, lo cierto es que sí que se le veía algo nerviosa en el momento de la inyección. El personal sanitario le ha avisado de su próxima cita, que será en torno a las tres semanas, debido a la vacuna que le han puesto. Susanna Griso ha explicado que ha sido todo muy rápido, que además «de con el QR, con el DNI también le tenían ya fichada».

Tras ponerse la vacuna, también ha asegurado que apenas ha notado nada, y que aunque le tiene cierto respeto a las inyecciones, todo ha ido muy bien. La presentadora ya respira tranquila y está muy feliz de haber recibido la primera dosis de la vacuna.