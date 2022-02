Susanna Griso ha disfrutado de un fin de semana de lo más relajado con amigos. La presentadora de ‘Espejo Público’ aprovechó el sábado para quedar con una amiga, con la que fue sorprendida por la prensa. Susanna no se podía creer que estuvieran grabándola, pero atendió a los medios con mucha educación y con sentido del humor.

Como no podía ser de otra manera, ha sido preguntada por la recuperación de Ana Rosa Quintana, que está en la fase final de su recuperación: «Claro que sí, un beso enorme a Ana Rosa», dice feliz por las buenas noticias que ha recibido su compañera de trabajo. » Sí, Me añado en ese beso y esa recuperación. Se crea un abrazo balsámico», ha terminado diciendo.

Susanna Griso, feliz por la recuperación de Ana Rosa Quintana

Vídeo: Europa Press.

Este bonito mensaje llega después de que se conozca que la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ está ya en la recta final de su recuperación. Lo hizo saber ella misma a través de las redes sociales, donde no es muy activa: «Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que como estoy, por eso me he animado. Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio. Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos», escribía Ana Rosa Quintana emocionada.

La última vez que tuvimos noticias de Ana Rosa Quintana fue el pasado 31 de enero. Ese día se puso en contacto públicamente con Maxim Huerta, amigo y antiguo colaborador de su programa, para mostrarle su apoyo después de que este anunciara que su madre estaba ingresada en el hospital por «rotura de cadera». Cariñosa, le escribía: «Dale un abrazo de mi parte. Se recuperan fenomenal».