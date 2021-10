Susanna Griso habla de su nuevo novio y cómo le «sonríe la vida» ahora

Susanna Griso ha hecho gala una vez más de su discreción a la hora de hablar de su vida personal. Cuando se encuentra inmersa en una de las etapas más increíbles en lo que se refiere al terreno personal, la presentadora de ‘Espejo Público’ acaba de explicar en qué punto se encuentra: «Me sonríe la vida que ya es mucho», ha declarado sobre la nueva etapa que atraviesa.

Sin querer decir mucho más sobre el tema personal, Susanna Griso ha dejado claro que no se queja, que se cuida y le cuidan. En referencia al terreno sentimental, la presentadora ha dejado claro que le sonríe la vida, «que ya es mucho». Con una sonrisa en el rostro apoya sus palabras, haciendo evidente que tiene motivos por los que estar feliz y tranquila.

En cuando al terreno profesional, Susanna tampoco tiene quejas. Sin embargo, asegura que presentar ‘Espejo Público’ no es lo único que hace. Este jueves reaparecía por la noche en un evento, donde se mostraba con prisa para poder llegar a otro que tenía poco después: «No paro, ahora me esperan en otro sitio. A ver mañana cómo estamos», ha comentado.

Está viviendo uno de los momentos más increíbles de su vida

La reportera se ha interesado por conocer cómo concilia su vida profesional con la personal: «El truco no es ninguno, duermo poco y mal. Me imagino que me gusta mucho la información, me gusta mucho lo que hago y creo que ese es el chute diario que tengo, la pasión digamos que te permite luego sobrellevar la falta de sueño, incluso a veces de comidas», reconoce.

A pesar de que no tiene mucho tiempo para ella misma, Susanna encontró hace unos días un hueco para acudir a una clínica de medicina estética. No hay nada como dedicarse un rarito para uno mismo y si es para hacerse algún tratamiento de belleza, mejor. No podemos olvidar que el hecho de salir en la tele cada día hace que quiera estar estupenda y la presentadora tiene recurrir a tratamientos para suplir la falta de sueño.

Protagonista de la actualidad por unas fotos con Joaquín Güell

Es su vida sentimental la que la ha convertido en uno de los nombres más buscados de Internet en las últimas semanas. Y es que las fotografías junto a su amigo Joaquín Güell Ampuero, un financiero de 53 años y heredero de una de las familias más importantes de Cataluña han sorprendido a muchos. «¡Qué horror, por favor!», espetaba al ver a las cámaras de la prensa, sorprendida por el revuelo que había provocado esas fotos.

Después de varios rumores, finalmente, la presentadora de televisión se ha dejado ver al lado de Joaquín Güell, un financiero que reside en Londres pero que viaja con frecuencia a Barcelona. Donde se se han dejado ver por primera vez juntos ha sido en Madrid después de que los rumores apuntaran que mantenían una relación de amistad. Son las primeras imágenes de ambos juntos y las publica ¡Hola! Tal y como explica este medio, Susanna y Joaquín se dedicaron gestos de complicidad, pero no hubo otros que indicaran que son pareja. Lo cierto es que ambos se dejaron ver por las calles de la capital española, disfrutaron de un paseo y luego se fueron a la casa que el financiero tiene en Madrid.