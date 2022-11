Anabel Pantoja ha tenido que trasladarse desde Madrid hasta Sevilla de manera urgente debido al delicado estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja. El hermano de Isabel Pantoja continúa ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla debido a todas las complicaciones que ha sufrido por la dolencia que padece. Su estado de salud ha empeorado y tanto su hija como su hermana, Isabel Pantoja, se encuentran junto a él. La colaboradora de televisión tenía previsto acudir a un acto en la noche de este jueves. Anabel iba a asistir junto a su novio, Yulen Pereira, al primer aniversario de Vive App, una aplicación para influencers creada por Susana Molina.

Susana Molina, «muy triste» tras conocer el delicado estado de salud de Bernardo Pantoja

SEMANA ha acudido a esta cita y ha podido hablar con la íntima amiga de Anabel Pantoja tras el duro bache que ha sufrido la colaboradora de televisión. Inevitablemente, ni ella ni su pareja, Yulen Pereira, han podido estar junto a su amiga para celebrar este aniversario. Hablamos con Susana Molina sobre Anabel Pantoja, quien asegura que no se había enterado de la noticia hasta unas horas antes del evento. «Ha sido un palo porque a mi no me han querido decir nada porque estaba de viaje y sabían que al final me iba a afectar y me iba a poner triste. Me he enterado ya cuando he llegado a España, que ha sido este medio día», nos cuenta.

Tanto Susana como Anabel, que siempre se han mostrado muy unidas, estaban muy ilusionadas por pasar esta noche juntas. De hecho, la sobrina de Isabel Pantoja ya tenía todo preparado para estar perfecta en este evento: «La verdad que muy triste porque a mí me hacía mucha ilusión y sé que a ella también le hacía mucha ilusión estar aquí. Ha estado mandándome fotos, del look que se iba a poner y es una pena, pero bueno». Susana Molina nos confiesa que «he podido hablar muy poco con ella».

Anabel Pantoja ha respondido al mensaje de su íntima amiga

Tras regresar de su viaje, ha tenido que centrarse en preparar todo el evento y que todo saliera a pedir de boca. Sin embargo, sí que ha podido enviarle un mensaje de voz que Anabel Pantoja ha escuchado y ha respondido. Nos lo cuenta la propia Susana Molina: «Si te digo la verdad le he mandado un audio muy largo. La he llamado pero no me lo ha cogido y me ha contestado con un iconito, con un corazón y ya. Le daré su tiempo. Ella sabía que hoy iba a estar muy liada y mañana tranquilamente hablaremos», ha sentenciado al respecto.

Anabel Pantoja se encuentra en Sevilla, muy preocupada. La colaboradora de momento no se ha pronunciado al respecto sobre el estado de salud de su padre. Según adelantaban en ‘Sálvame’, la sevillana ha tenido que viajar de manera urgente tras recibir la noticia del delicado estado de salud de su padre. Viajó este miércoles a última hora tras ser conocedora de la crítica situación que había en el hospital. «En torno a las once de la noche recibo una información de que hay una situación complicada y, en torno a la una de la mañana se encuentra Isabel Pantoja en el hospital con su hermano. Bernardo Pantoja está acompañado en estos momentos de sus hermanos Agustín, Juan e Isabel, de su hija Anabel», aseguraba José Antonio León.