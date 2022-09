Hace unas semanas, Nacho Palau hizo público que le había sido detectado un cáncer de pulmón tras volver de ‘Supervivientes‘. En pleno tratamiento, el valenciano ha visitado ‘Déjate querer’ y se ha sincerado como nunca antes con Toñi Moreno. En concreto, el exconcursante del reality de aventuras de Telecinco ha hecho una importante súplica a su expareja, Miguel Bosé, sobre esta etapa que le toca vivir.

Nacho Palau explica que su relación con Miguel Bosé fue » todo maravilloso». «No puede ser que tengamos una mala relación y eso se tiene que terminar. Yo deseo que todo le salga bien y quiero que tengamos más relación por nuestros hijos», reconoce. De la misma forma, el escultor también insiste en que le gustaría llamar al cantante y verle. «Quiero darle un abrazo y preguntarle cuándo tengo que ir a por los niños. No quiero cosas malas», cuenta.

Echando la vista atrás, Nacho Palau ha reflexionado sobre todas las cosas a las que renunció durante su relación con Miguel Bosé y tiene claro que no volvería a hacerlo. «Las cosas te tienen que servir para algo. Cuando las cosas no se saben hacer bien por parte de ninguno de los dos, la culpa no es de nadie«, insistía.

El pacto que hizo Nacho Palau con su novio antes de ‘Supervivientes’

Nacho Palau ha visitado ‘Déjate Querer’ para darle una sorpresa a su novio Cristian. En el transcurso del programa, la pareja ha confesado que hicieron un pacto para no decir en ‘Supervivientes’ que el valenciano había rehecho su vida para así proteger la intimidad de su pareja. «La idea era que él entraba soltero y salía soltero. Fue para protegerme, por el tema de los niños, de la prensa…«, comentaba. Unas palabras que provocaban que Toñi Moreno revelara que riñó al escultor por haberle mentido en su anterior entrevista en el programa. «La última entrevista la hizo aquí y me dijo ‘no, estoy abierto’. No, abierto, no. Tenía novio desde hace dos años», decía la presentadora.

Tras esto, el músico explicaba que la gente del pueblo sí conocía su relación, al igual que su familia que está en Chile. «Nacho quería reivindicarse frente a la gente, que le conocieran«, aseveraba Cristian, que estuvo diez días sin salir de casa después de que Palau hiciera pública su nueva relación.