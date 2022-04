Noche de emociones la de este jueves con el estreno de ‘Supervivientes 2022’, que ha servido para dar un respiro a Telecinco tras meses cosechando malos datos de audiencia y es que, aunque haya perdido 8,6 % de audiencia respecto al año pasado, ha logrado liderar la noche con un 21,7% de cuota de pantalla y 2.308.000 espectadores. Una buena acogida de un público que fue testigo, entre saltos de helicóptero, broncas y bonitas palabras a la familia, cómo Chabelita Pantoja se convertía en protagonista desde el plató al recibir un inesperado ataque por parte de su cuñado, Anuar Beno.

El hermano de Asraf Beno siempre le ha hecho creer a su cuñada que se llevaban a las mil maravillas, pero tres años después de una fluida relación Chabelita ha descubierto lo que realmente piensa de ella Anuar y no es bueno. Ha sido durante el vídeo de presentación del joven marroquí como nuevo concursante de ‘Supervivientes’, que ya ha apostado fuerte en el inicio del reality soltando la bomba que ha supuesto desvelar su auténtica opinión sobre la mujer que está llamada a casarse con su hermano, si finalmente se materializa la boda. “Esa mujer no es de mi agrado. Yo cuando empezaron decía, a ver cuánto dura la gracia, pero a lo callado llevan ya tres años”, decía Anuar Beno a sabiendas de que este vídeo sería reproducido en la gala inicial y que Chabelita recibiría el mensaje en pleno directo desde el plató, donde acude en calidad de defensora de su prima, Anabel Pantoja.

Chabelita Pantoja no sabía dónde meterse tras conocer que su cuñado no atesora buenos sentimientos hacia ella y más por enterarse de esto después de tres años de relación y ante toda España. “Me he quedado a cuadros, no me lo esperaba. Él y yo siempre nos hemos llevado bien, de hecho estuve con él un día antes de irse”, ha dicho la hija de Isabel Pantoja, desconcertada por el anuncio y sin saber muy bien cómo actuar. Lo mismo le sucedía a Asraf, que se ha encontrado entre la espada y la pared al ver cómo su hermano atacaba injustificadamente a su prometida en público. Sin embargo, optó por el silencio y no hacer la bola más grande, aunque en su rostro se veía el enfado que crecía en su interior.

“Lo que tienes que hacer es cargarte su concurso”, le animaba el presentador a que boicoteara a su cuñado entre risas. Las vueltas que da la vida, la madurez con la que ha afrontado Chabelita este nuevo conflicto familiar que se le abre en el horizonte ha sorprendido a muchos, especialmente a Jorge Javier Vázquez, que considera que la evolución de Isa ha sido radical en un corto periodo de tiempo. “Aquí vengo a defender a Anabel. Sabéis cómo es mi situación familiar y cómo se lleva mi madre con Asraf y eso no interfiere en nada. Por respeto a que es su hermano, si él no tiene ese respeto hacia mí, yo sí se lo voy a tener para él”, decía Chabelita serena, sin intención de enzarzarse en un cruce de acusaciones, reproches e insultos y optando por la mejor vía para poner fin a una polémica.

Esta madura reacción de Chabelita Pantoja vino acompañada de un fuerte aplauso por parte del público del plató de ‘Supervivientes’, pero también de la admiración del propio Jorge Javier Vázquez por el buen ejemplo que ha dado y que a él le sorprende especialmente tanto por conocer su pasado, como por saber que su familia no es tan racional: “Qué pócima te has tomado para esa madurez y es extraño, porque tener madurez en Mediaset”, zanjaba entre bromas el presentador, tratando de minimizar la tensión generada por el inesperado ataque al ver que no tendría una respuesta de igual contundencia.