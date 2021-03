Steisy se ha confesado en su canal de MTMAD y ha desvelado que ha sido víctima de un acosador que le ha hecho la vida imposible estos últimos meses.

Steisy desapareció de las redes sociales, sin embargo, poco se supo entonces del motivo de su ‘bomba de humo’. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha desvelado meses después toda la verdad sobre su salida del universo 2.0, dejando boquiabiertos a sus seguidores, pues según ella misma ha sido víctima de un acosador, quien le ha hecho la vida literalmente imposible. Más sincera que nunca, la granadina se ha grabado para su canal de MTMAD contando toda la verdad acerca de la pesadilla que lleva sufriendo desde hace tiempo. «Os preguntaréis que por qué no estoy en Instagram, he sido víctima de un acosador que lleva acosándome un año. Es muy complicado porque en las redes sociales hay un vacío legal muy grande y los temas judiciales son muy lentos. Una persona que no conozco de nada no solamente me ha hecho daño a mí, ha hecho daño a mucha gente, ha ofendido a muchas mujeres«, ha comenzado diciendo muy asustada.

Esta situación le ha creado tal temor que es incapaz de quedarse sola en casa, un miedo ante el que su círculo le está apoyando mucho desde entonces. «Una persona que ha conseguido que me asuste, que él ha admitido que ha hecho robos con fuerza. Me ha llevado incluso a tener que cambiar la puerta de mi casa y la de la casa de Pablo. Eso me ha creado un cuadro de ansiedad y soy incapaz de quedarme sola en casa, soy incapaz si no está él», continúa Steisy en su canal. Desconoce hasta el punto al que puede llegar su acosador, por lo que ha puesto este asunto en manos de sus abogados. «Para él soy el demonio personificado. Ha cometido más de nueve o diez delitos contra mi persona. Me ha hecho estar peor con la medicación. Yo quería quitármela, y por culpa de esta mierda tengo que seguir. Es muy heavy. ¿Yo tengo que alargar mi medicación porque tú te levantas por la mañana un día y dices ‘quiero joderle la vida a esta persona’?», explica Steisy.

No obstante, cuando más miedo pasó fue cuando recibió amenazas de muerte, un hecho sobre el que la policía al parecer no puede actuar. «El día que más miedo pasé fue cuando me amenazó y fui a la Policía llorando. Fui a comisaría y me dijeron que las amenazas de muerte daban igual, que cuando me aporrease la puerta, entonces los llamara a ellos. Pero si esta persona hace robos con fuerza. Si quiere entrar a mi casa, va a entrar sin aporrearme la puerta», asegura la joven. Steisy no se tomó nada bien la reacción de las autoridades y se volvió a hundir, ya que le desbordaba pensar que no tenía solución.

«Me fui llorando, me sentí una completa mierda. Voy a intentar empezar de cero, aunque no tengo ganas porque sé que va a volver a la carga. Y hasta que salga el juicio…¿Tengo que vivir con miedo? ¿Amenazada? ¿Asustada? Basta ya. Se las va a ver conmigo en un juzgado. Me he defendido y he denunciado para que paren con este acoso tan grande que he sufrido», comenta. Aunque desconoce cuándo se resolverá y se pondrá fin a su infierno, Steisy ha cogido el toro por los cuernos y ha explicado públicamente el motivo de su ausencia en redes. «Estoy a punto de presentar la querella. No va a tener con qué defenderse. Por una vez he tenido paciencia, solo he ido a denunciar para que acabe con este acoso tan grande. Si sabéis quien es os llevareis las manos a la cabeza», ha dicho. De este modo, Steisy ha hecho saltar todas las alarmas acerca de la identidad de esta persona que ya está denunciada.

Así recuerda Steisy sus últimos días en la red social gracias a la que contaba con tantos ingresos, sin embargo, numerosas denuncias por parte de cuentas falsas provocaron que desde Instagram le bloquearan su cuenta. «Esta fue la última semana que tuve Instagram. Y con esta foto vuelvo. Espero recuperaros a todos porque nunca os quise perder. Nunca me he olvidado de vosotros y os he echado de menos. Es duro empezar de cero, pero no me queda otra opción. Y además sé que la gente importante seguirá a mi lado. Aunque deseaba mucho estar con vosotros no he podido dar antes este paso porque no me lo han puesto nada fácil…Me he quedado sin trabajo. Si me quieren joder la vida, pero a otros que también lo necesitaban. Empecé a tener muchísimo trabajo en redes sociales y cuando llegué a un límite de venta lo que yo hacía era comisionar, si llegaba a esos objetivos comisionaba lo que vendía. Me di cuenta que la comisión que yo vendía era un pellizco, pero necesitaba algo más. Un día pensé en hacerme un equipo, les regalaba los clientes y de la nada voy a hacer que ganes un sueldo. Tenía 30 personas por debajo de mí», dice.

Precisamente el hecho de quedarse sin Instagram y, por ende, sin su equipo de trabajo, ha llevado a Steisy a dar un puñetazo sobre la mesa. Se acaba de abrir una nueva cuenta en Instagram y poco a poco está recuperando todos los seguidores que en su día tenía. Sin querer esconderse, la de Granada ha dado detalles de cómo manejaba su negocio en las redes sociales, un mecanismo con el que daba de comer también a otras familias. «Madres que cuidaban de sus padres mayores, que no tenían dinero para meter a su niño en una guardería, gente que le habían cerrado la hostelería (…) Todos esos clientes se metían en un WhatsApp e íbamos repartiendo los clientes, de forma que empezaban a ganar un sueldo de 500 o 600 euros. Lo que más me ha gustado es ver a la gente llorando dándome las gracias, nunca lo he contado. Ahora necesito ayuda, me han quitado Instagram. Ahora Pablo está pagando todo ahora, yo no estoy saliendo en su Instagram, se me han quitado las ganas. No me podéis desplomar así de una hostia», dice.