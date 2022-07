«A veces mis descansos son así…un bañito y unas dominadas». Así describe Cristina Pedroche el sorprendente vídeo en el que aparece entrenando duramente en el domicilio que comparte con su marido, David Muñoz. De espaldas, y ataviada únicamente con la prenda inferior de su bikini, en topless, la presentadora ha vuelto a sorprender a sus seguidores.

Sus imágenes han provocado una oleada de comentarios. «Flipo, no me hago ni una», ha comentado Sofía Suescun. Otros famosos que han aplaudido sus capacidades físicas son Pilar Rubio, que ha compartido una ristra de aplausos, o su pareja, que ha ha halagado sus esfuerzos con emoticonos de llamas.

No es la primera vez que Pedroche provoca una oleada de reacciones en las redes sociales con los contenidos que publica. Acostumbrada al juego de la provocación, es frecuente verla presumir de figura en su perfil de Instagram, donde suele publicar instantáneas o vídeos con atuendos o posturas muy sugerentes.

De lo que no cabe duda es de la capacidad que tiene Cristina Pedroche para llamar la atención del público y convertir en oro todo lo que toca. En los últimos años ha demostrado su talento no solo para ponerse delante de las cámaras, sino también como empresaria. Tal y como ha revelado SEMANA, la vallecana ha invertido parte del capital que ha ganado en la pequeña pantalla en los negocios de su marido, en los que participa en un total del 10%. Juntos han expandido el negocio del cocinero y han abierto hace poco restaurantes en los Emiratos Árabes y en Barcelona. Además, Pedroche también gestiona su dinero a través de inversiones inmobiliarias. Tiene un piso de 70 metros cuadrados en el madrileño barrio de Embajadores, otra propiedad en el barrio de Legazpi y otra en Coslada.

La promesa que Cristina Pedroche le hace cumplir cada semana a su marido, David Muñoz

A su olfato para los negocios se suma un carisma y un sentido del humor con el que ha logrado convertirse en uno de los rostros más admirados de la televisión. Hace unas semanas no dudaba en sacar punta a la noticia de que que Jennifer López ha obligado a Ben Affleck a firmar una cláusula para asegurase que tendrá sexo durante sus noches como mujer casada. “Yo no cocino nada. Tengo un acuerdo con él que mínimo a la semana me tiene que hacer la cena una o dos veces”, desvelaba con su habitual gracia. La madrileña ha confesado que su marido le ha dicho que sí a esta promesa sin poner demasiados peros, aunque sabe muy bien que “cocinar no es lo que más le apetece al llegar a casa de trabajar”. En estos siete años de matrimonio ambos han logrado formar un tándem perfecto que funciona tan bien en los negocios como en el amor.