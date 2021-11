El sorprendente encuentro de Rosalía y Aitana, las dos artistas del momento

Son dos de las grandes artistas del momento y allá donde pasan se hacen sentir como un auténtico vendaval. Aitana y Rosalía han coincidido en la ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards 2021, una gala en la que se no se esperaba la presencia de la intérprete de ‘Malamente’. La joven no solo ha posado en el photocall por primera vez junto a su pareja, Rauw Alejandro, además, SEMANA ha sido testigo de la sintonía que mantiene con Aitana. No te pierdas el momento de este encuentro, dale al PLAY.

Mientras que la exconcursante de ‘Operación Triunfo’ se encontraba preparada para hacer una entrevista con una cadena de televisión, Rosalía no ha dudado en saludarla cariñosamente delante de toda la prensa. La sorpresa para Aitana ha sido mayúscula, también para muchos de sus seguidores que han visto la química que existe entre ambas. Incluso Rosalía coge a Aitana con mucha dulzura su mano. No sabemos lo que han hablado en este breve encuentro aunque los reporteros presentes, al igual que algunos de sus fans, se preguntaban para cuándo una colaboración en común.

Ha sido una noche importante para ambas que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca donde Rosalía ha posado por primera vez con su chico, Rauw Alejandro. Un romance que la catalana confirmó el pasado mes de septiembre después de meses de incesantes rumores. Mientras que el puertorriqueño estaba nominado en tres categorías -artista, videoclip y canción- ella contaba con una al mejor videoclip por ‘La noche de anoche’ junto a Bud Bunny.