La ‘Sálvame Fashion Week’ que tuvo lugar el pasado miércoles ha dejado para el recuerdo muchos momentos. Entre ellos, el debut de Ana María Aldón como diseñadora al hacer una colección especial para algunos de los colaboradores del programa de Telecinco. Su frío encuentro con José Ortega Cano sigue dando que hablar y la colaboradora de ‘Viva la vida‘ se ha defendido este sábado en su programa. Además, para sorpresa de todos, ha desvelado que intercambió unas palabras con Rocío Carrasco.

Ana María Aldón se mostraba orgullosa de haber podido acabar a tiempo su colección para la ‘Sálvame Fashion Week’ y reconocía que había sido un trabajo muy duro que le había impedido seguir todo lo que se dijo sobre ella en los diferentes platós de televisión. Ante esto, y después de escuchar a Gloria Camila Ortega decir que los diseños de la mujer de su padre eran para personas mayores, Terelu Campos desviaba la conversación para desvelar que la colaboradora y Rocío Carrasco habían coincidido en el backstage del desfile. Un encuentro en el que ambas pudieron hablar durante varios segundos. «Nos saludamos, nos dimos dos besos. Me estaba maquillando y la vi detrás por el espejo. Ella me vio y me dio dos besos«, comentaba para sorpresa de todos los presentes.

Los diferentes colaboradores de ‘Viva la vida’ le recordaban a Ana María Aldón cuál fue su postura con respecto a su documental y la mujer de José Ortega Cano defendía el saludo como una cuestión de «educación». «Me deseó suerte. Para mí fue muy respetuoso, creo que era lo normal. A mí me saluda la hija de Rocío Jurado, a la que tanto he admirado», expresaba de manera rotunda.

Tras esto, Terelu Campos también revelaba que, minutos después del encuentro, Ana María Aldón le contó por teléfono a su marido que se había encontrado con su marido. Ante esto, la diseñadora aseguraba que el diestro se había tomado bien lo que había ocurrido. La colaboradora de ‘Viva la vida’ no está dispuesta a que nadie le amargue su gran debut y por ello hacía hincapié en que el pasado miércoles fue un día muy especial para ella. «Ese plató tiene una connotación muy importante para mí porque ahí cuando llegamos de ‘Supervivientes’ esperaba encontrarme a mi familia, a todo el mundo, y no había nadie», recordaba.

No se calla y contesta a Gloria Camila Ortega

Ana María Aldón ha desmentido a Gloria Camila Ortega, quien aseguró que Ana María Aldón había pedido a José Ortega Cano que acudiese a su desfile. Después de escuchar a la hija de su marido, la colaboradora de ‘Viva la vida’ insiste en que nunca presionó al diestro para que acudiera a Telecinco y que le iba a respetar con su decisión. También confirma que la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ no le ha dado la enhorabuena por su colección, algo que ha llamado la atención de todos y ha puesto de nuevo en la palestra la posibilidad de una mala relación entre ambas.

«No soy ni su madre, ni su madrastra, ni su amiga. No soy una persona a la que le cuenta sus confidencias. Cuando va a casa de su padre, la relación más estrecha es con su padre», admite y reconoce que «no es necesario» que dijera que su colección estaba hecha para personas mayores.