Una suma de circunstancias la llevaron a alcanzar una cifra en su báscula que jamás había visto. Ivana se quedó embarazada justo cuando estaba lesionada, lo que evitó que pudiera hacer ejercicio en esos nueve meses. No quiere justificarse, solo recordarse que este esfuerzo vale la pena. «Cuando me quedé embarazada venía de una lesión, una fractura de coxis. Que estuve sin poder moverme ni sentarme un par de meses. La pandemia tampoco me ayudó con el peso, entre otras cosas. O sea que he ido sumando circunstancias que me llevaron a pesar 100kg. Y ese fue mi límite. No hace falta estar embarazada para pesar esto o para que te duela el cuerpo al moverte, para que te inflames. Hay mucha gente que no es madre y engorda. No todos los kilos son los del bebé», asegura.