2 Se marchan a Miami hasta el 23 de abril

‘Papá y mamá se van de viaje ! Me marcho a miami a terminar mi nuevo álbum LUCES Y SOMBRAS. Me esperan mis queridos @rafavergaramusic y @vikyechevarri @urmusicproductions @juanfranmusica. Este álbum es sin lugar a dudas un viaje de emociones que no os esperáis. 14 temas llenos de alegrias y de lágrimas. Lleno de Luces y sombras. Volvemos el 23 de abril!❤️ Por cierto! Recomendaciones de Miami y New York? Sitios chulos para comer,visitar… 😉’