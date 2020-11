La cantante no puede más y ha enumerado las críticas que más le han hecho a través de las redes sociales desde que saltó a la fama tras su paso por ‘Operación Triunfo’.

Soraya ha estallado. A través de las redes sociales son constantes las críticas que tiene que leer. Aunque normalmente trata de pasarlas por alto, hay días que es incapaz porque hacen mucho daño. Esto es algo que lleva soportando desde hace 15 años, cuando saltó a la fama por su profesión como cantante. Ahora las plataformas sociales hace que tenga que leer mensajes muy duros cada día.

La cantante no ha querido dejar pasar la oportunidad de compartir con sus más de 359.000 seguidores lo que tiene que aguantar y se ha atrevido a dar un paso más. Normalmente los rostros conocidos no se atreven a enumerar los mensajes duros que lee cada día, pero ahora Soraya ha querido hacerlos públicos.

«Tu hija es fea. Eres una criminal porque has ido a los toros. Cómo te atreves a salir a cenar habiendo nacido tu hija hace días. Vergüenza te tendría que dar de sacar una línea de ropa y exponer a tu hija ante los pedófilos… Poyeya…», ha escrito Soraya enumerando todas las críticas.

Soraya ha enumerado todas las críticas que recibe cada día en redes

A esta larga lista de insultos y críticas acompaña una reflexión: «Y así desde hace 15 años que comencé con mi carrera musical. Si supieran que he construido mis cimientos, he sacado mis agallas, he crecido con cada latigazo, con cada insulto… Solo hace falta ver a la sociedad, el rumbo que lleva…».

A pesar de todo, Soraya saca lo bueno de todo esto y no se derrumba ante las adversidades: «Mientras algunos locos seguimos tratando de crecer, de evolucionar ante las tempestades. Soy una mujer de 38 años, madre de una pequeña familia, con sueños, con defectos y virtudes. COMO VOSOTROS. Vamos a tratar de ser empáticos, vamos cuidarnos entre todos, vamos a tratar de ayudarnos. Respeto/tolerancia/educación», zanja.

Feliz con la familia que ha construido

El pasado mes de abril, Soraya contó en SEMANA cómo llevaba precisamente las críticas que le hacían sobre su aspecto físico, a lo que contestó rotunda: «Cuando la gente solo se fija en lo banal o en lo estético ya me están demostrando el tipo de personas que son, y aunque no suelo contestar, de vez en cuando me gusta poner a la gente en su sitio, sobretodo porque a mí no me gusta que me mitifiquen. Yo no soy ni mejor ni peor que nadie, las decisiones que tomo, las tomo porque quiero. Si me rapo el pelo al cero es decisión mía, y me parece bien que la gente quiera opinar, pero cuando son opiniones destructivas es cuando me armo y me defiendo. Hay gente que opina que los artistas no deberíamos contestar, pero yo antes que artista soy persona».