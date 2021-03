En los episodios 2 y 3 de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ el nombre de Sonsoles ha sido pronunciado varias veces por Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado ha contado quién era y qué ocurrió en su matrimonio.

Sonsoles ha sido una de las protagonistas principales de los capítulos 2 y 3 de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Rocío Carrasco ha desvelado el duro suceso que vivió cuando embarazada de su segundo hijo, David, presenció en un bar cómo el que era su marido, Antonio David Flores, se besaba con una camarera. Esta era Sonsoles, con la que supuestamente mantuvo una relación duradera en el tiempo.

El día que decidió salir, a pesar de no tener ganas, vio algo que hiciera que cambiara su vida, un giro de 180 grados: «Uno de esos días, me dijo que iba a por una copa. Tardó mucho y fui a buscarlo y vi a Antonio David comiéndose la boca con la chica. Él me vio… Yo salí corriendo del bar y salgo llorando. Me dio un ataque y me puse a llorar. Me empieza a doler mucho la barriga y empiezo a tener pinchazos, como si fueran contracciones», explica totalmente rota.

Sonsoles ha sido una de las protagonistas de estos dos nuevos episodios

Ha continuado explicando cómo continuó la noche: «Le dije que nos fuéramos. Me volvió a decir que estaba loca. Yo empiezo a tener un ataque de pánico. Yo estaba embarazada de su segundo hijo. Ese ataque de pánico me entra como madre, porque yo estaba embarazada. Él estaba utilizando ese embarazo para decirme que estaba loca, que lo que estaba viendo no era real», ha explicado.

Pero la cosa no quedó ahí. Durante su segundo embarazo, se volvieron a repetir más sucesos que giraban en torno a Sonsoles. «Cuando nos vamos a Madrid me voy con esperanza, con felicidad entre comillas. Pensé que poniendo distancia, mejor. Tengo reposo absoluto. En octubre, él desaparece un fin de semana. Se fue un jueves por la tarde noche y regresó un lunes por la mañana. Empezó el sinvivir, el saber que no se ha ido a Málaga y que se ha ido a Sevilla para ver a Sonsoles. Me dijo un amigo que estaba en Sevilla, pero que no le dijera que yo te lo había dicho. Yo no le pregunté cuando volvió, me iba a seguir diciendo que yo estaba mal de la cabeza. No tiene escrúpulos a como tú te encuentres, si has sangrado, si no has sangrado…», dice de Anotnio David Flores.

Rocío desvela el sinvivir que vivió por culpa de la supuesta infidelidad de Antonio David Flores

Rocío Carrasco ha querido contar que una de las veces vio un teléfono que no sabía a quién pertenecía en la factura. «En un momento dado me acuerdo de que mi prima era amiga de Sonsoles, empiezo a ver que el número de las facturas de teléfono era suyo. Empecé a llorar», empieza diciendo sobre otro de los episodios de su vida que recuerda con dureza.

Después de darse cuenta de que ese teléfono pertenecía a Sonsoles, Rocío esperó a que llegara Antonio David para hablar con él: «Yo estaba en el sofá cuando llegó y me acuerdo que encima de la mesa había una vela gorda que le habían regalado a mi madre, enganché la vela y se la tiré. Le dio a la puerta. Llorando le dije que de quién ese número. Yo le pregunté y él me dijo que estaba loca. Me dijo que estaba loca. Me dijo que iba a malparir, que los celos me estaban volviendo loca», recuerda entre lágrimas.

No le tembló el pulso y llamó al teléfono: «Marqué el teléfono. No me enorgullezco porque no debería de haberlo hecho. Se puso una señora, su madre, supongo. Pregunté por ella. Me dijo que de parte de quién, le dije que era la mujer del novio de su hija. Llamo solo para decirle que vaya preparando una habitación en su casa porque mi marido se iba para allá. Antonio David decía «Rocío no, Rocío no». Le dije que hiciera las maletas y que se fuera. Me dijo que era un escándalo. Me dijo que me quería. Yo lo dejé estar».

Las palabras de Sonsoles confirmando la infidelidad

Sonsoles es una mujer que presuntamente estuvo con Antonio David Flores, en concreto, cuando aún mantenía una relación con Rocío Carrasco. Y precisamente esta mujer, que hasta ahora ha preferido mantenerse al margen, se ha puesto en contacto con María Patiño durante la emisión de ‘Sálvame’ hace apenas unos días para asegurar que Olga Moreno, actual mujer de David, estaría al tanto de todo.