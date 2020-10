Tras confirmarse la ruptura con el hijo de Ángel Nieto, la presentadora ha compartido una imagen (y un cariñoso mensaje) junto al deportista.

Tal y como ha publicado SEMANA en exclusiva, la historia de amor entre Sonia Ferrer y Pablo Nieto ha llegado a su fin. Apenas unos meses después de comenzar su idilio, la pareja ha decidido romper su relación sentimental. La noticia de la ruptura entre la presentadora y el hijo del desaparecido piloto se producía poco después de que esta revista publicara que Marco Vricella, ex de Sonia, contraerá matrimonio con Cecilia Gómez. Un enlace que la exmodelo confirmaba ante las cámaras de ‘Buenos días, Madrid’, de Telemadrid. «No tenemos una relación ni siquiera cordial, hablamos lo justo siempre por el WhatsApp o por email y siempre para asuntos relacionados con nuestra hija», explicaba. En la cadena autonómica, Sonia Ferrer declaraba que su exmarido y padre de su única hija se ha puesto en contacto con ella para pedirle la nulidad matrimonial. «Me ha pedido la nulidad matrimonial por email y ahora me cuadra todo. Sinceramente me bauticé para casarme por la iglesia porque para él era importante y no voy a poner ninguna pega. Le deseo que sea feliz, si él es feliz más lo sería mi hija. Estoy encantada», señalaba.

«Me lo quedo como amigo pa’ mi pa’ siempre»

Si el jueves hablaba sobre el que fuera su marido, este viernes, Sonia Ferrer se ha pronunciado sobre el último hombre que ha ocupado su corazón. A través de su cuenta de Instagram ha dejado claro que su ruptura con Pablo Nieto se ha producido de manera amistosa. Y que, de ahora en adelante, ambos desean seguir siendo grandes amigos. Lo suyo ha sido una historia breve, pero bonita. No ha triunfado el amor, pero perdura el cariño entre ellos. «Me lo quedo como amigo pa’ mi pa’ siempre», ha escrito en su cuenta de Instagram a través de Stories.

Pablo Nieto responde a Sonia Ferrer: «De las mejores personas que he conocido en mi vida»

Poco después de que compartiera este contenido en sus redes sociales, Pablo Nieto le ha respondido de manera muy cariñosa. «De las mejores personas que he conocido en mi vida«, ha escrito, también desde su perfil de Instagram. Las palabras de ambos evidencian la excelente relación que siguen teniendo a pesar de su fracaso amoroso. Y ponen un bonito cierre a una historia que, por causas que aún no han desvelado, no ha logrado prosperar.

Su historia de amor solo ha durado dos meses

El ‘affaire’ entre Sonia Ferrer y Pablo Nieto saltó a la luz pública el pasado verano. Fue a finales de julio cuando se les vio en público por primera vez. El miembro de la escudería de Moto 3 y la presentadora de televisión acudieron juntos al homenaje que se rindió al desaparecido motociclista Ángel Nieto en Ibiza. En el acto, Sonia Ferrer ocupaba un lugar destacado. Incluso se la vio saludando a las personas del entorno del deportista, lo que hizo presagiar que estaba muy integrada en su círculo de amistades. No en vano, los amigos y familiares de Nietos estaban encantados de que hubiera comenzado un noviazgo con Sonia Ferrer.

Hace dos meses prometían ser la pareja del año: jóvenes, guapos, famosos y personas de éxito. Sin embargo lo suyo solo ha durado dos meses. Muy poco tiempo han tardado en darse cuenta de que lo mejor es que sigan sus caminos por separado. Según ha sabido SEMANA, la ruptura entre ellos se ha producido de manera cordial y de mutuo acuerdo. Algo que resulta evidente a tenor de las recientes palabras de la exparela en sus respectivos perfiles. Ahora queda una bonita amistad que, al parecer, perdurará en el tiempo. Eso sí, Sonia ha borrado ya todo rastro de su brevísimo noviazgo con Nieto y ha borrado la foto que publicó este verano en la que se fundían en un romántico beso.

Sonia, que en la actualidad trabaja como colaboradora en televisión, está muy centrada en su carrera y en cuidar de su hija, fruto de su matrimonio con Marco Vricella, al que dio el ‘sí, quiero’ el 4 de agosto de 2007. Después de casi seis años de unión ponían punto final a su relación.

