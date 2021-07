Confiesa que está en uno de los mejores momentos de su vida y es que a Sonia Ferrer (43) la vida no solo le sonríe en lo profesional sino también en lo personal. La presentadora abre las puertas de su casa para SEMANA y nos cuenta lo feliz que se encuentra con su nueva pareja, sus ambiciones laborales… Una entrevista en la que mostramos la verdadera cara de una de las presentadoras más queridas de la televisión.

Vives bastante apartada de la capital.

Siempre tuve claro que mi sitio no es la ciudad, mi sitio es el campo y los animales. Recuerdo cuando me compré esta casa con 25 años; la primera vez que los conductores de TVE me tuvieron que recoger aquí fliparon de la zona que había elegido, pero a mí me parecía que era el mejor sitio donde podía vivir.

Parece increíble que con solo 25 años ya tuvieras tu propia casa.

Yo nunca he tenido un Louis Vuitton, ni he necesitado etiquetas para tener la sensación de que pertenezco a una élite, ni ninguna de esas chorradas. No trabajo en televisión porque buscase eso. Llegó de forma muy casual. y aunque lo adoro porque me encanta mi trabajo y tampoco sabría hacer otra cosa, nunca se me ha ido la cabeza. Y tampoco había motivos. Siempre he tenido muy claro lo que quería, y lo que quería era campo y animales.

Parece que siempre has mostrado una gran madurez.

Con 12 años me fui a un internado, a otro país, lejos de mi familia y desde los 15 años vivo sola, así que digamos que con 25 estaba más que capacitada para tomar decisiones.

En las distancias cortas eres distinta a la imagen que das.

A mí lo que me apasiona es estar con mi hija y con los niños en general. Me encantan. Soy muy manitas, si me das a elegir entre irme a comprar ropa o descubrir nuevas ferreterías, prefiero lo segundo. Sólo te digo que en el confinamiento lo primero que hice fue comprar una lijadora por Amazon.

¿Dónde estás ahora?

En uno de los mejores momentos de mi vida. Me quiero mucho y estoy muy feliz con mis cuarenta. Es difícil que en la vida todo coincida y sea perfecto. No te diría que me quedaría como estoy, porque profesionalmente todavía me quedan muchas cosas por hacer, pero no puedo decir que sea un momento malo, porque estoy trabajando mucho, pero podría también estar haciendo otras cosas.

¿Y dónde te podemos ver?

Ahora estoy en Telemadrid, trabajando en el programa Buenos Días, Madrid y por las tardes colaboro en Está Pasando y a la espera de nuevos proyectos que me ilusione. Sigo teniendo muchas ganas de hacer cosas. Estoy encantada de estar en esta cadena; llevo tres años en esta casa y treinta de carrera en general

¿Hay algún programa de los que hayas presentado que sea más especial?

Bueno, Gente, en TVE, fue algo que no puedo comparar a ningún otro, porque crecí mucho, tanto personal como profesionalmente. Me dio la oportunidad de compaginarlo con series, galas, con otros programas… Fue un momento muy dulce y largo: ¡ocho años de éxito brutal de audiencia! Cuando en la vida parecía que todo era tan fácil…