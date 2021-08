Este jueves, Anabel Pantoja sufrió un descuido con su vestido en pleno directo que dejó uno de sus pechos al aire. Te lo contamos

No está siendo una semana fácil para Anabel Pantoja, que día a día está sufriendo un nuevo disgusto. Si en el epicentro de la semana conocía que Telecinco iba a emitir una serie documental sobre su vida, al día siguiente, este jueves, sufría un percance con el vestido que llevaba. La sobrina de Isabel Pantoja se convirtió en Trending Topic en Twitter después de que en un descuido se le viera uno de los pechos por el atrevido vestido que lucía. Ha sido un día muy difícil para la sevillana, que además ha tenido que enfrentarse al ingreso hospitalario de su primo, Kiko Rivera.

Los internautas se dan cuenta del descuido de Anabel Pantoja

La colaboradora de ‘Sálvame’ no atraviesa su mejor momento y el descuido que sufrió en la tarde del jueves la hizo todavía enfadarse más. Durante la emisión del programa, en un momento, Anabel Pantoja se mostraba muy tranquila y el hecho de que su vestido tuviera cortes estratégicos a la altura del pecho ha hecho que termine mostrando uno de sus pechos. A pesar de que la tertuliana se ha tapado rápidamente al darse cuenta de que se le estaba viendo esta zona del cuerpo, los tele espectadores se dieron cuenta de lo que había ocurrido y en las redes sociales no tardaron mucho en hacerse eco.

Fueron muchos los internautas que comentaron el descuido de Anabel Pantoja en directo recordando además que no es la primera vez que le ocurre esto. «He visto más veces las tetas de Anabel Pantoja que las mías», «La teta de Anabel Pantoja en todas las televisiones nacionales. Una teta como una catedral. Yo me quiero morir», «Se le ve una teta por abajo a Anabel Pantoja» o «Más famosa que Anabel Pantoja» han sido algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales sobre este momento de la sevillana.

Telecinco emitirá una serie documental sobre la vida de la sevillana

Anabel Pantoja está muy agobiada desde que se enteró de que La Fábrica de la Tele ha hecho un documental sobre ella. Se trata de un especial que llevará ‘Anabel, al desnudo’ y que verá próximamente verá la luz. Ahora, la máxima preocupación de la colaboradora es cómo reaccionará su familia. La andaluza no ha ocultado que le ha molestado la noticia. «Esto se ha hecho sin mi consentimiento», se ha quejado. «No me fio de los programas que hacen ellos. Van a empezar a sacar cosas malas. A ver si a mí me vais a poner como Beyoncé y a mi tía como María de la O. No quiero que a ella se le haga daño conmigo. Ella puede pensar que yo el documental lo he pactado, lo he cobrado… Ha sido sin mi consentimiento ni nada. Yo no canto. Yo como, bebo, critico, lloro. No me quiero llevar mal con ella. Parece que queréis que nos llevemos a matar», se podía ver en unas imágenes inéditas que el programa mostró este jueves.