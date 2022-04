Hace unos días, Sofía Suescun hablaba del delicado estado de salud de su perrito Yako, su fiel amigo desde hace trece años. La que fuera concursante de ‘Supervivientes‘ estuvo muy pendiente de él y le llevó al veterinario para ver qué le pasaba a su mascota y cómo podían curarlo. Sin embargo, las noticias no han sido esperanzadores y han tenido que sacrificar a su perrito. La pareja de Kiko Jiménez, completamente destrozada, ha hecho pública la noticia revelando el dolor por el que está atravesando después de tantos años juntos. «En cuanto lo ha visto la veterinaria lo ha tenido claro. Siempre te queda una pequeña esperanza. No sé de qué, pero la tienes (una silla de ruedas, una operación, una pastilla mágica…) Siempre hay que pensar en lo mejor para él y así me lo ha hecho entender la veterinaria«, ha confesado la joven.

Sofía Suescun ha compartido la triste noticia de la muerte de su mascota

A juzgar por sus palabras, el perrito estaba sufriendo y ya no había nada que hacer por él, por lo que su veterinaria de confianza le ha recomendado sacrificarlo. «Yo ya iba muy concienciada. Hoy ya no levantaba el cuello del suelo. Ha sido demasiado progresivo y agresivo y sobre todo verlo así en casa ya sin ni siquiera poder ponerlo de pie entre dos apretándole en la tripa para que le saliera el pis», sigue contando Sofía Suescun. La joven ha compartido una última imagen de su perrito: «Y así te has ido mi pequeño. Aquí ya estaba dormidito pensando en cómo será nuestro reencuentro», dice.

Sofía ha querido compartir un detalle que ha vivido tan solo unos minutos antes de tener que despedirse para siempre de su fiel amigo: «Pero es que unos minutos antes de esta foto…» comienza diciendo antes de explicar lo que ha pasado. «Os juro que ha habido un momento mágico para mí donde me ha mirado de una forma que puff. No os podéis ni imaginar cómo lo he sentido y me ha transformado automáticamente el dolor en felicidad. Increíble en serio», cuenta Suescun a todos sus seguidores a través de diferentes historias en Instagram.

La influencer ha comprendido que era lo mejor para su perrito

A pesar de que no están siendo momentos fáciles para ella, asegura que está «contenta, de verdad». Y añade lo siguiente: «Sé que descansas, que se acabó tu dolor y que nuestro amor será infinito«, cuenta. Tal y como hemos dicho anteriormente, hace unos días Sofía Suescun compartía un álbum de fotografías de ella junto a su mascota junto a una emotiva carta en la que hablaba de su mascota y el cariño que le tiene: «Mi Yako, ya son 13 años a tu lado. Me has visto crecer, has sido cómplice de algunas trastadas que hacíamos cuando tenía 14/15 años jeje😜 Eras mi mejor excusa para escaparme contigo a ver al chico que me gustaba y decirle a mi madre que es que el paseo se había alargado», comienza diciendo el mencionado texto.

«Desde chiquitito hasta hoy sigues siendo tímido, siempre generoso y respetuoso con tus hermanos gatunos y perrunos que han ido entrando en casa. Han sido tantísimos recuerdos contigo que no terminaría nunca este texto para simplemente explicarle a la gente ese amor incondicional que siempre has mostrado», continúa diciendo antes de explicar los problemas de salud a los que se ha enfrentado durante los últimos días. «En tus 13 años apenas has tenido problemas de salud, exceptuando el año pasado que nos preocupaste a todos cuando te comiste en navidad un jamón entero y te pusiste súper malito, ¿os acordáis? Me avisaron de que eras muy mayor y que aquella noche que te quedaste ingresado podía perderte, pero te recuperaste como un campeón…», recuerda.

Las últimas semanas han sido delicadas para la salud de Yako

Sin embargo, a pesar de esa recuperación los años no han pasado en balde por la mascota de Sofía Suescun: «Y llegaron estas últimas semanas donde has dado un bajón increíble 🥲 Empezaste a tambalearte con las patas traseras, quisimos verlo como algo normal, te hicimos pruebas, y definitivamente nos dejaron claro que nada podría mejorar, sino empeorar hasta que llegara el momento de dejarte descansar en paz…», explicaba rota en dolor. «Cuando somos pequeños nos hablan sobre los milagros, y es ahora cuando confiando en ellos e intentado ayudarte a caminar se me viene el mundo encima🥲», dice.

Su perrito ha luchado hasta el final: «Me alivia verte con ganas de llegar al final del tramo para comerte la salchicha y tu medicación escondida (podéis verlo en el vídeo) pero aún así soy consciente de que esto ya sólo va a peor… ojalá me hubieran enseñado en el colegio a asumir una despedida eterna, una muerte como algo natural, sin sufrimiento, pero duele, duele saber que pronto no te volveré a ver más✨ Te quiero mi Yako…❤️», sentenciaba en dicha publicación.

