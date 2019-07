3 Sofía Suescun lo confirma

«El decir la palabra novio para mí es apresurarse a algo que yo no sé como va a acabar. No se puede negar lo evidente. A mí me da miedo romper esta relación tan bonita que no tiene nombre, no quiero estropearlo. Para mí, Kiko ha aparecido en un momento de mi vida que me lo paso genial«, contestaba la de Pamplona.

Kiko Jiménez, «genial» tras su ruptura con Gloria Camila