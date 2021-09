Este martes, Sofía Cristo se ha abierto en cuerpo y alma. Se ha convertido en la primera concursante de ‘Secret Story’ en hacer su Línea Secreta de la vida, una nueva temática del programa donde el objetivo es revelar secretos que nunca nadie antes sabía de ellos. Un momento muy complicado para la hija de Bárbara Rey, que ha confesado algo que efectivamente nadie conocía. Ni siquiera su madre, que se ha derrumbado al escuchar de la propia voz de su hija que había sufrido abusos sexuales cuando todavía era menor. La Dj. ha desvelado aquel fatídico momento de su vida cuando todavía tenía tan solo cinco años. Lo ha hecho completamente entre lágrimas y derrumbada al desvelar lo que ocurrió aquel día en su casa de La Moraleja.

Sofia Cristo recuerda el episodio en el que sufrió abusos sexuales cuando era menor

Antes de desvelar lo ocurrido aquel día, ha querido poner en contexto el sufrimiento que tanto ella y su madre tenían por culpa de los malos tratos que su padre le propiciaba a Bárbara Rey. Ha contado algunos de los terribles episodios que ella vivió cuando era pequeña e incluso ha relatado su felicidad después de que sus padres se separaran y el juez le diera la custodia a la murciana. Pero sin lugar a dudas, el momento más doloroso ha llegado al revelar que sufrió abusos sexuales. «Pasa una cosa muy fuerte. Estábamos con mi padre en la casa de La Moraleja y en ese salón naranja pues un día una persona, no puedo decir quien ni lo voy a decir nunca», continua explicando entre lágrimas.

«Con cinco años sufro abusos sexuales de esa persona pero yo no entendía que era eso. Nunca he sabido que era eso hasta que he ido creciendo. Lo saben solo unos amigos y mi terapeutas. No lo sabe ni mi madre. Yo nunca he sido consciente de que eso me podía afectar hasta que he sido más mayor y he visto como me relacionaba con algunas personas y todo. Nunca se lo he contado a mi madre y se está enterando ahora. Ni a mi hermano tampoco. Y es que la persona es una persona muy allegada a nosotros», ha confesado visiblemente conmocionada. A pesar de esto, a lo largo de su discurso ha querido dejar claro que esa persona no era su padre, Ángel Cristo, para que no diera lugar a malos entendimientos.

Bárbara Rey, completamente hundida tras el relato de su hija

Tras este duro relato por parte de Sofía Cristo, su madre, Bárbara Rey, no ha podido evitar derrumbarse en directo. «Yo nunca me he dado cuenta de nada. Lo siento hija de verdad. ¿Por qué no me lo dijiste mi hija de verdad? Qué hijos de puta. Tú tranquila hija de verdad», le decía Bárbara Rey intentado articular palabra, algo que le ha costado mucho. No ha sido fácil para la que fuera vedette conocer en directo que su hija había sufrido abusos sexuales cuando tan solo tenía cinco años. «Mi hija, te quiero mucho, te adoro», continuaba diciendo. «Mi hija eres lo mejor que tengo. Eres lo mejor que hay en el mundo. Te adoro y perdóname. Perdóname por favor», lograba articular.

El mensaje de apoyo de Carlos Sobera en directo

«Me gustaría decir una cosa. Esto no tiene nada que ver ni con el programa ni con el guión ni con nada. Lo digo porque esto es un momento muy especial para las dos. Lo que estás contando es muy grave y muy serio. Es una de las cosas que hay que denunciar siempre porque destroza vidas. Esto es así«, ha comenzado diciendo. Carlos Sobera ha querido hacer hincapié en que esto no estaba preparado ni están intentando hacer caja con esto: «Nosotros lo único que podemos hacer es agradecerte que hayas tenido este ejercicio de sinceridad, de honestidad y de valor para confesar algo tan traumático como lo que te ha pasado. Algo que además desconocía tu madre», ha dicho visiblemente serio.

«Esto es algo que personalmente, no como presentador, sino como persona, le agradezco a Sofía. A parte de que esto le hace bien a ella y a su madre, le hace bien a tal cantidad de gente que sufre este tipo de abusos. Esta lección de vida la tenemos que aprender de una vez y para siempre. Solo por eso, gracias«, ha dicho muy emocionado. Y es que el presentador ha sufrido mucho con el relato de Sofía Cristo.